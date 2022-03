Konec jedné éry. Mercedes přestane v Německu nabízet třídu E jako slonovinové taxi

Česká pošta pozastavila vypravování zásilek do Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska a Uzbekistánu, dál je ale přijímá. Poštovní spojení do Ruska a na Ukrajinu je zatím zajištěné pozemní přepravou. Řekl to mluvčí Matyáš Vitík.

"Byla pozastavena výprava zásilek z důvodu zrušení letů Aeroflotu do Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska a Uzbekistánu. Spolu s kolegy v zahraničí hledáme alternativní spojení a zásilky na podání přijímáme," uvedl mluvčí.

Na Ukrajinu i do Ruska pošta zásilky dál doručuje, i když u nich může docházet ke zpoždění kvůli nutnosti přepravovat je pouze po zemi. Za tři dny od vyhlášení možnosti posílat na Ukrajinu balíky zdarma využilo nabídku 201 zákazníků. Za celý leden přitom na Ukrajinu putovalo 470 balíků.