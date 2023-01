Sportovně plochá, drtivě efektivní. Toyota Prius by se pro nízkou spotřebu rozkrájela

Evropské značky se předhánějí, která dřív opustí spalovací motor, Toyota trpělivě hledá jeho další rezervy. S hybridním pohonem přišla už před čtvrtstoletím a stále ho zdokonaluje. Laboratoří zůstává model Prius. Nová generace už přijde do Evropy jen se šňůrou do zásuvky, přidává přísnou aerodynamiku a sportovně mrštný podvozek. Kombinace stejně úsporná jako individualistická.

Toyota píše historii hybridního pohonu od devadesátých let. Tehdy začala politiku mezinárodního společenství výrazněji ovlivňovat ekologie a o spotřebě paliva se už nemluvilo jen kvůli omezeným zásobám ropy, ale i skleníkovým emisím oxidu uhličitého.

Evropské automobilky se v té době rozhodly pro diesel, k jehož výrobě měly nejblíž zdejší dodavatelské řetězce. Toyota zvolila kombinaci benzinu a elektřiny. Mimo jiné proto, že do její obchodní skupiny patřili výrobci baterií a výkonných polovodičů.

Od uvedení prvního Priusu v roce 1997 se dnes počítá už pátá generace hybridního pohonu, od roku 2010 ji doplňuje i verze nabíjená ze zásuvky. Nový model se bude do Evropy dovážet už pouze jako plug-in hybrid. U prodejců se objeví na jaře, nás Toyota pozvala do Athén na krátké svezení v prototypech. Proto ještě na snímcích vidíte zbytky maskovacích fólií.

Nad nimi vykukuje nezvykle emotivní až sportovně laděný liftback, který odráží heslo současného managementu: no more boring cars, už žádná nudná auta. Překvapuje extrémně skloněnou přídí a nízkou siluetou, z hlediska aerodynamiky téměř ideál vyjádřený součinitelem odporu Cx 0,26. Prius razil podobnou cestu už dvacet let, v nové generaci ovšem zachází hodně daleko.

Přesvědčujeme se o tom hned v první minutě. Nejenže nový Prius měří na výšku jen 142 centimetrů, ale střecha se zaobluje už nad bočním sloupkem. V místě, kde skláníte hlavu při nastupování, je nízká jako ve sporťáku. Stejně je na tom palubní deska a pozice za volantem, ale když už se protáhnete dovnitř, žije se tam docela příjemně.

Rozměrné čelní sklo nechává řidiči dobrý výhled a sloupky ubíhají tak daleko dopředu, že je leccos vidět i pod nimi. Na testovací trase jsme si užili i trochu městského provozu a po stránce přehlednosti v něm Prius nemá žádnou nevýhodu.

Na točitých silničkách podél moře projevuje nečekaně atletickou náturu. Poměrně malý volant s rychlým převodem řízení i ostrá kalibrace pedálu plynu vybízejí k živému stylu, muziku tvrdí nízký a sportovně utažený podvozek.

Na to, že hlavním cílem je úspornost vyžadující plynulý styl, působí takové naladění nezvykle, ale proti japonskému gustu žádný český disputát. Jak ovšem bude Prius žehlit naše zbídačené cesty, se musíme nechat překvapit.

Každopádně všechny popsané kompromisy směřují k co nejnižší spotřebě energie a to se rozhodně daří. S celkem standardní baterií na 13,6 kilowatthodiny Prius ujede skoro sedmdesát kilometrů bez benzinu, výsledkem čehož by měly být tabulkové emise CO2 19 g/km. To slibuje velmi nízké nároky i v reálném provozu s vyšším podílem cest na benzin.

Toyota zjevně míří na legislativu zemí, kde už ani obvyklých 50 gramů nestačí na dotace a daňové úlevy. Prius například podjede francouzskou hranici 20 g/km. Bohužel vrtkavost zelené politiky vede k tomu, že evropské vlády začínají podporu plug-in hybridního pohonu úplně škrtat. Až čas tedy ukáže, zda s ním novinka uspěje, když je logicky dražší.

Toyota Prius PHEV 5. generace Motor: benzinový 4válec 1987 cm3 + elektro

Výkon: 112 kW při 6000 ot./min + 163 kW

Točivý moment: 190 Nm při 4400 ot./min + 208

Baterie: Li-Ion, 13,6 kWh

Nejvyšší rychlost: 177 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 6,8 s

Elektrický dojezd: 69 km*

Kombinovaná spotřeba: 0,8 l/100 km*

Objem zavazadlového prostoru: 284 l

*) Předběžné hodnoty

Přesná cena bude oznámena na jaře a Toyota se netají tím, že Prius zůstává laboratoří či výkladní skříní techniky. Měli by si ho koupit lidé oceňující individualitu a moderní technologie. Kdo si více hledí prostoru a praktičnosti, najde je v ostatních modelech Toyoty, nabízených i jako hybrid bez kabelu.

Ostatně to, že od uvedení hybridní Corolly, Yarisu a RAV4 se Prius posouvá ke stále ultimativnější účinnosti, potvrdila unikátní příležitost vyzkoušet předcházející generace. Všechny měly prostornější kabinu, nejpohodlnějším pérováním a odhlučněním podvozku potěšil zakladatel z roku 1997.

Ne že by snad konstruktéři Toyoty své řemeslo zapomínali. Jen se snaží v síti stále přísnějších předpisů udržet praktický spalovací pohon, na což už některé evropské značky rezignovaly.