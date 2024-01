"Smrtící zbraň pro cyklisty i chodce." Proč se Tesla Cybertruck nedostane do Evropy?

Když Elon Musk před více než čtyřmi lety poprvé odhalil Teslu Cybertruck, nezávazné předobjednávky se spustily nejen v Americe, ale také v Evropě. Stačilo složit symbolickou vratnou zálohu a dostali jste se do zdánlivě nekonečného seznamu zájemců. Jenomže zatímco Američané se v dohledné době svého pick-upu dočkají, Evropané na něj pravděpodobně můžou zapomenout nadobro.

"Doufáme, že Tesla toto vozidlo nepřiveze do Evropy. Auto této velikosti, síly a hmotnosti by bylo pro chodce a cyklisty smrtící," uvedla v prosinci, krátce po uvedení produkční verze, pro agenturu Reuters Evropská rada pro silniční bezpečnost. V podstatě také vyjmenovala důvody, proč se Evropané pravděpodobně Cybertrucku nikdy nedočkají, zatímco v Americe jich budou do několika let zřejmě jezdit statisíce.

Už když americká automobilka představila koncept v roce 2019, experti říkali, že prodej vozu v Evropě bude složitý. Především kvůli bezpečnosti, protože 5,7metrový pick-up má panely karoserie tvořené z tuhé nerezové oceli. Že odolají nárazu, bylo zřejmé už z první nehody na amerických silnicích, kterou jeden Cybertruck stihl ještě před koncem loňského roku. Zatímco Toyota Corolla, s níž se střetl, byla na odpis, pick-upu se nestalo téměř nic.

Problematické by pro Muska bylo již získání evropské homologace, cože je výrazně složitější a komplexnější problém než v Americe.

Trnem v oku by pro úředníky byla, jak naznačila i rada pro bezpečnost silničního provozu, především ochrana chodců a cyklistů při nárazu. Ostré hrany a k tomu tuhá nerezová ocel zkrátka s evropskými předpisy nejdou příliš dohromady. "Pokud by někdo narazil hlavou nebo horní částí těla do panelu z nerezové oceli, nedeformoval by se stejně jako z klasické oceli," cituje oborový magazín Automotive News Europe Pedra Pacheca, analytika německé firmy Gartner.

"Mohli by třeba nahradit čelní panely z nerezové oceli ocelí normální, protože nejde o strukturální díly," přemítá Pacheco, jak by se Tesla mohla problémům při crash testech vyhnout. Navrhuje třeba také instalaci specifické bezpečnější kapoty, lépe řečeno krytu předního zavazadlového prostoru.

Že jsou vnější panely největší překážkou, potvrdil holandské mutaci magazínu Top Gear také Lars Marvay, který je v Tesle viceprezidentem automobilového engineeringu. "Evropské regulace vyžadují 3,2milimetrové zaoblení na vnějších částech. Na 1,4 milimetru tlustých plátech nerezové oceli je to ale nemožné," podotkl.

Marvay rovněž připomněl, že Evropa není pro pick-upy kdovíjak velkým trhem, tím spíš pro ty velikosti Cybertrucku. Pokud už se na trh nějaká automobilka s obdobným typem autem vydá, je to většinou mnohem menší auto s nosností kolem jedné tuny, něco jako Toyota Hilux nebo Ford Ranger. A i tak jde prodejně o spíše okrajové automobily, zatímco v Americe je pravidelně nejprodávanějším autem vůbec Ford F-150 a vysoká čísla si drží třeba i Chevrolet Silverado nebo modely Ram.

Jinými slovy Evropa nikdy nebyla primárním cílem Cybertrucku, což dokazují i další věci. Když v roce 2022 předobjednávky nadále přibývaly, stopl Musk jejich přijímání z Evropy a Číny, nikoliv však Ameriky. A americkému trhu je přizpůsobený také nabíjecí standard Cybertrucku, který se neslučuje s evropským standardem CCS. Změna by to opět byla relativně jednoduchá, je ale otázka, jestli by se automobilce vyplatila.

I kdyby ji totiž podstoupila a popasovala se s nárazovými testy, byl by tu ještě jeden zásadní faktor, a to hmotnost pick-upu. Čtyřkolka, tedy verze s minimálně dvěma elektromotory a velkou baterií - vezmeme-li do úvahy i nosnost -, váží přes 3,5 tuny. V Evropě by tak nebylo možné auto řídit s klasickým oprávněním skupiny B, řidič by potřeboval "céčko" pro nákladní auta s hmotností přes 3,5 tuny. Je přitom pravděpodobné, že spousta zájemců by se rekrutovala z řady řidičů "normálních" aut a jejich ochota udělat si nové oprávnění by nemusela být tak vysoká.

Zároveň uvedením nějaké zjednodušené verze s nižší hmotností by podle Pacheca zase mohl Cybertruck ztratit něco ze své "přitažlivosti" pro zájemce. Spousta jich totiž pohon všech kol vyžaduje.

Dá se očekávat, že individuálně se nějaké Cybertrucky do Evropy dostanou, oficiální prodej je ale podle zahraničních médií a expertů krajně nepravděpodobný. Jeho využití je omezené a překážky nutné k uvedení poměrně nákladné, než aby se Muskově automobilce vyplatilo je odstraňovat. Sám Elon Musk se k plánům na evropský prodej Cybertrucku nevyjádřil, na sociální síti X (dříve Twitter) ale před nedávnem uvedl, že věří, že jeho pick-up bude pro chodce i cestující bezpečnější než modely jiných značek.