Inflace žene ceny aut nahoru. Škoda zdražila celou nabídku, většinou o desítky tisíc

Nedostatek čipů, dražší energie i suroviny, inflace. To vše se promítá do cen nových automobilů, které jdou postupně nahoru. Dacia třeba nedávno podražila jen o pár tisícovek, Škoda teď ale zvedla ceny o desetitisíce. A to plošně u všech modelů vyjma SUV Karoq, které čeká na modernizaci a doprodává se jen ze skladových zásob. Jak se měnily ceníky nových škodovek, najdete v následující galerii.

Není to poprvé, co Škoda v letošním roce zdražovala své modely. Poprvé se ceníky výrazněji měnily na jaře, podruhé o prázdninách. Právě s prázdninovými cenami aktuální ceníky v tomto přehledu srovnáváme. „Nacházíme se v situaci, kdy je inflace nejvyšší za posledních několik let, dochází k výraznému nárůstu cen vstupních surovin a energií, Škoda Auto tak musí čelit výraznému navýšení nákladů,“ vysvětlil Aktuálně.cz mluvčí mladoboleslavské automobilky Pavel Jína. Zároveň se podle něj snaží automobilka minimalizovat dopady vývoje i mu předcházet například dlouhodobými smlouvami s dodavateli, zvyšováním efektivity a lepší prací s náklady. „Tato opatření sice snižují dopady zvýšení cen na naši činnost, nemohou je však plně kompenzovat,“ doplňuje mluvčí. „Během roku jsme tedy byli nuceni upravovat ceny vozů a v závislosti na tržních podmínkách nelze úpravu cen vyloučit také do příštího roku,“ dodává Pavel Jína. Je tedy otázka, kam až se mohou ceny nových automobilů vyšplhat.

Foto: Škoda Auto Škoda Fabia - zdražení o 10 tisíc korun U prodejců je nová Fabia jen pár týdnů, mladoboleslavská automobilka už ale i u ní zvedala ceny. A to plošně o deset tisíc korun. Nově tak malý hatchback začíná na 339 900 korunách za výbavu Ambition s motorem 1.0 MPI o výkonu 59 kW. Novinkou v nabídce je pak přeplňovaná zážehová patnáctistovka o výkonu 110 kW, která se pojí výhradně s dvouspojkovým sedmistupňovým automatem. Dostupná je jen pro vyšší výbavu Style a stojí nejméně 489 900 korun. Změny pak čekejte také v seznamu příplatkové výbavy. Aktuální ceník - Škoda Fabia Ambition Style 1.0 MPI / 59 kW 339 900 Kč 369 900 Kč 1.0 TSI / 70 kW 359 900 Kč 389 900 Kč 1.0 TSI / 81 kW 379 900 Kč 409 900 Kč 1.0 TSI / 81 kW DSG 419 900 Kč 449 900 Kč 1.5 TSI / 110 kW DSG ---------- 489 900 Kč