Papežský Enyaq nebo rozříznuté WRC. V pražském obchodním centru vystavují škodovky

Končící prezident Miloš Zeman nemá do konce mandátu v plánu žádný oficiální program. V úterý se přestěhoval z lánského zámku do svého nového domu v Lánech. Jeho vůz doprovodily dva další. V novém domě by měl zůstat až do čtvrteční inaugurace, řekl už dříve prezidentův kancléř Vratislav Mynář. Prezidentský úřad symbolicky svému nástupci Petru Pavlovi předá ve čtvrtek po poledni, kdy společně s manželkou Ivanou poobědvá s nastáváním prezidentským párem.

Poslední oficiální akci ve své hradní kanceláři měl Zeman v pátek, kdy na Pražském hradě přijal rakouského prezidenta Alexandera Van der Bellena. Od té doby pobývá na zámku v Lánech. Poslední jeho oficiální akcí byla v pondělí večer schůzka s premiérem Petrem Fialou (ODS).