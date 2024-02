Další hřebíček do vodíkové rakve? Shell zavírá stanice v Mekce alternativních paliv

Čím dál více se zdá, že vodík je jako pohon osobních aut na pokraji svých možností. Na vývoji aut s palivovými články pracuje jen zlomek automobilek a z různých koutů světa chodí zprávy o zavírání plnicích stanic. Loni zmizely všechny v Dánsku, letos hned zkraje roku oznámil Shell, že zavře většinu vodíkových stanic v Mekce alternativních paliv – Kalifornii.

Šest ze sedmi vodíkových stanic pro osobní auta se rozhodl v Kalifornii zavřít petrolejářský gigant Shell. Podle webu Hydrogen Insight, který cituje vyjádření mluvčího společnosti, zůstane v permanenci jen jediná plnicí stanice na předměstí Los Angeles. A to ještě jen do chvíle, než se Shell rozhodne, co s ní bude dál, což nevěstí nic úplně dobrého. V provozu naopak zůstávají tři plnicí stanice pro nákladní auta, které vznikly ve spolupráci s Toyotou a výrobcem nákladních aut Kenworth.

Rozhodnutí Shellu asi není příliš překvapivé, už loni v září oznámil, že nepostaví původně plánovaných 48 nových plnicích stanic po celé Kalifornii. Jako důvod petrolejářská firma uvádí problémy s dodávkami vodíku i další tržní důvody, nad nimiž ční jediný.

Vodíkových aut se totiž loni v Kalifornii prodalo naprosté minimum. Jestliže se v celém státě loni podle lokální asociace prodejců nových aut prodalo 1 775 915 nových vozidel, vodíkový pohon měla 0,2 procenta z nich. To znamená asi 3,5 tisíce aut. Naproti tomu plně elektrický pohon zaujímá podíl 21,4 procenta, tedy 380 tisíc nových aut.

Nelze se tak moc divit rozhodnutí Shellu investovat do nabíjecí infrastruktury pro osobní elektromobily, zatímco pro nákladní auta chce dále rozvíjet infrastrukturu vodíkovou.

Na rozdíl od Dánska, kde loni jediný provozovatel zavřel kvůli nerentabilitě všechny plnicí stanice pro osobní vozy, ale Kalifornie bez plniček nezůstane. V provozu by jich pro osobní auta mělo být po celém státě ještě 58.

Web InsideEVs pak podotýká, že toto rozhodnutí jen přidává k nejistotě, kterou trh s vodíkovými auty v USA trpí. Palivo samotné je totiž drahé, stanice pak často nefungují, nemají palivo nebo jsou u nich dlouhé fronty. To má mimo jiné vliv na ceny vodíkových ojetin, které jsou mnohdy až překvapivě nízké, automobilky také často k nákupu nového vodíkového auta nabízejí palivo zdarma.

S vyšší cenou vodíku se od ledna potýkají také dvě veřejné plničky Orlenu na pražském Barrandově a v Litvínově. Kilo paliva tam skokově zdražilo na 499 korun, předtím stálo 278 korun. Podle mluvčí petrolejářské firmy vodík zdražil proto, že skončila jeho zaváděcí cena. I tak jsou ale pro Orlen plničky ztrátové a jejich provoz musí dotovat, vodíkových osobních aut je totiž aktuálně v Česku naprosté minimum. Navzdory tomu firma plánuje zprovoznit vodíkové stojany na třech svých čerpacích stanicích v Praze, Brně a Ostravě.