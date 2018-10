Revoluce, nebo marketing? Kontrola ojetiny pomocí videohovoru má oddělit zrno od plev

Autobazar Andy auta chce zákazníkům usnadnit hledání té pravé ojetiny a začal nabízet možnost prohlédnout si vyhlédnutý vůz na dálku pomocí videokonference. Má to vůbec smysl, nebo chce táborská firma jen zaujmout?

Najít v současné nabídce autobazarů tu ideální ojetinu není i s ohledem na nový zákon zavádějící přísné tresty za stáčení tachometrů úplně snadné. Často se stane, že to nejlepší dostupné auto není zrovna v okolí a absolvovat dlouhou cestu kvůli krátké prohlídce není úplně ono. Některé velké bazary jako AAA Auto proto nabízejí, že vyhlédnuté auto zájemcům dovezou na svou nejbližší pobočku.

Menší prodejci něco podobného pochopitelně nabídnout nemohou. Táborský bazar Andy auta nyní spustil možnost prohlédnout si vůz dopředu pomocí videohovoru. Prodejce stačí jen kontaktovat s žádostí o prohlídku, v návaznosti na to obdrží zájemce odkaz, s nímž se připojí k videokonferenci, a pak už jen stačí diktovat, co by mu měl pracovník bazaru s kamerou ukázat.

"Pokud to světelné podmínky dovolí, není ani problém, abychom zákazníkovi takto předvedli i podvozek," tvrdí Zuzana Jirousková ze společnosti Andy auta. Vypadá to zajímavě, ale stačí taková prověrka ke kontrole stavu ojetiny?

"Videohovor je dobrá, ale jen částečná náhrada klasické odborné prohlídky. Rozhodně pomůže oddělit zrno od plev a zájemci ušetří cestu za nevhodným autem přes půl republiky," říká odborník na posuzování ojetin Roman Červ.

Stačí totiž pohled na nosnou strukturu auta, aby odhalil, jestli bylo auto vážně bourané a špatně opravené. Prodejce totiž podle něj nikdy nedokáže předem poznat, kdo přesně volá, a nemůže se tak připravit na všechny eventuality, na něž by se odborník mohl zeptat.

Celý proces ale podle Červa také naráží na omezení daná výbavou autobazaru. "Prodejce nejspíš nemá vlastní diagnostiku nebo měrku tloušťky laku. Vytipované auto by tedy mělo projít ještě jednou, důkladnější profesionální prohlídkou na místě," doplňuje. Pokud si nicméně bazar na podobné vzdálené prohlídky troufne, znamená to podle Červa to, že má vozy k prodeji dobře připravené.