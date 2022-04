Registrace vozidel na úřadech by mohla být jednodušší. Žádost se podá elektronicky

Jednání na úřadech při přepisu auta by se mohlo zjednodušit. Vláda navrhuje novelu, díky které by se zrušila povinnost předkládat při zápisu protokol o evidenční kontrole a žádost o registraci auta by šla podat elektronickou formou.

Motoristé by se mohli dočkat zjednodušení podmínek při registraci vozidel na úřadech. Vláda ve středu projedná novelu zákona, která by měla zajistit možnost elektronického podání žádosti o registraci vozidla. Další novinkou by mělo být zrušení povinnosti předkládat při zápisu protokol o evidenční kontrole nebo možnost separátního podání při změně vlastníka auta. Vyplývá to z materiálu ministerstva dopravy pro vládu. Související Praha bojuje s auty bez katalyzátorů. Chce změnit zákon a shání neexistující přístroj Resort dopravy v předkládací zprávě k novele zákona uvádí, že při změnách vychází z dosavadní praxe na úřadech. Změny by měly usnadnit některé kroky při registraci nebo přepisu vozidla. Související Jak se vyznat v inzerátech na auto? Že je lepší dát ruce pryč, občas poznáte hned 19 fotografií Zjednodušení by měla znamenat možnost elektronického podání žádosti o zápis vozidla do registru silničních vozidel nebo při změně vlastníka auta. Návrh novely stanovuje, které doklady bude možné podat elektronicky. Dál ovšem bude nutné doložit některé doklady v listinné podobě při vyzvednutí osvědčení o registraci vozidla. Návrh dále počítá se zrušením povinnosti předkládat protokol o evidenční kontrole při žádosti o registraci vozidla nebo při změně provozovatele. K protokolu o evidenční kontrole mají obecní úřady s rozšířenou působností přístup přes informační systém technických prohlídek. Prodlouží se také doba, po kterou je výsledek evidenční kontroly využitelný ve vybraných řízeních, a to z 30 dnů na dva roky. Zjednodušení se chystá i pro přepis vozidla na jiného majitele či provozovatele, kdy nově bude podle návrhu možné podat žádost separátně podáním původního a nového vlastníka či provozovatele vozidla. Žádosti však musí dostat stejný úřad. Návrh zákona řeší i další změny, které se týkají například technických detailů při vyřazování vozidla z provozu nebo uznávání některých dokladů.