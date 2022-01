První elektrické Bentley se pomalu blíží. Automobilka mu postaví továrnu na sny

Že bude Bentley do konce současné dekády plně elektrickou automobilkou, oznámil její šéf Adrian Hallmark už koncem roku 2020. Postupně se však k plánům britského výrobce přidávají další detaily. Například kvůli výrobě elektromobilů vznikne v domovském Crewe takzvaná továrna na sny.

"První elektrické Bentley se bude v Crewe vyrábět od konce roku 2025," uvedl ve středu na virtuální tiskové konferenci šéf britské automobilky Adrian Hallmark. Již známou informaci o tom, že první plně elektrické Bentley přijede za tři roky, tak doplnil poprvé i místem výroby. Jakkoliv se tak tradiční výrobce zbaví ikonických zážehových dvanáctiválců, neméně ikonického místa narození nikoliv.

Právě kvůli výrobě elektromobilů má v Crewe vyrůst produkční linka označovaná jako Dream Factory, v překladu "továrna na sny". Ta je součástí plánované investice ve výši 2,5 miliardy liber, kterou hodlá Bentley v následujících deseti letech do elektromobility vložit. V roce 2030 jiné než elektrické Bentley na trhu nebude, z dřívějška je také známé, že ve stejném časovém horizontu má být automobilka uhlíkově neutrální, a to v celém dodavatelském řetězci.

Detaily o chystaném elektromobilu si zatím představitelné značky nechávají pro sebe. Má však podle nich jít o auto, které v duchu tradic Bentley nebude malé, ale velké, rychlé, sportovní a luxusní. Hallmark ve spojení s ním použil anglický termín "game changer", tedy v překladu ten, co změní zavedená pravidla. Použil přitom také příměr k první generaci Continentalu GT, která podle něj zcela změnila segment luxusních velkých kupé. Dříve se spekulovalo, že první elektrické Bentley bude SUV.

Peter Bosch, který je v Bentley šéfem výroby, alespoň naznačil, že novinka bude těžit z toho, že spadá pod křídla Audi. To by odpovídalo použití chystané modulární elektrické platformy PPE, oborový magazín Automotive News Europe pak uvádí, že by se mohlo jednat o auto technicky i technologicky příbuzné produkční verzi konceptu Audi Grandsphere. Ostatně v Hannoveru, kde se má vyrábět nové elektrické Audi, mají vznikat též nelakované karoserie nového Bentley, které následně poputují do Crewe.

Od roku 2025 chce Bentley každopádně uvádět každý rok jeden elektromobil a postupně jimi nahradit současné portfolio. Alain Favey, vedoucí prodeje a marketingu, tvrdí, že zákazníci značky jsou na elektromobilitu připraveni a nejeden z nich se v roce 2030 vidí právě za volantem bezemisního automobilu. Bentley je pak na příchod elektromobility postupně připravuje plug-in hybridy.

Do zásuvky tak půjde do roku 2024 připojit všechny dostupné modelové řady. Dnes se taková verze nabízí u SUV Bentayga, kde loni tvořila pětinu prodejů, a nově i u limuzíny Flying Spur. Celkově by letos mělo do nabídky přibýt pět plug-in hybridů, verze do zásuvky by se pak měly postarat o pětinu celkových prodejů Bentley. Loni přitom značka prodala rekordních 14 659 automobilů, o 31 procent více než v roce 2020.

Přestože Bentley už před více než rokem oznámilo kompletní elektrifikaci, první elektromobil uvede relativně pozdě. Například Porsche už nějakou dobu prodává limuzínu nebo kombi Taycan a první elektrický Rolls-Royce bude mít premiéru už v příštím roce. Do světa elektromobilů se chystají razantně vstoupit i Italové. Ferrari slíbilo svůj první elektromobil představit do roku 2025, Maserati první elektromobil uvede pravděpodobně letos nebo příští rok a Lamborghini jej slibuje na konci současné dekády. Mělo by prý jít o vůz kategorie SUV.