Když prodejům nevládne Škoda. Soukromníci mění statistiky, nakupují jinak než firmy

Prodejním žebříčkům na českém trhu s novými auty dlouhodobě dominuje Škoda. Nejen absolutně, ale i v jednotlivých automobilových třídách, kde je zastoupená. Přesto existuje část trhu, kde mladoboleslavský výrobce jedničkou není. Mezi automobily pro soukromé použití je totiž nejoblíbenějším modelem Hyundai i30, naopak Škoda Octavia je v poli poražených.

V roce 2021 se na českém trhu prodalo 206 876 nových automobilů, což meziročně znamenalo jen nepatrný nárůst registrací. Více než tři čtvrtiny z tohoto počtu přitom koupila firemní klientela - konkrétně 156 630 nových automobilů, tedy 75,71 procenta trhu, uvádí Svaz dovozců automobilů. Soukromníci koupili zbylých 50 246 aut neboli 24,29 procenta z celkového počtu. Samozřejmě se najdou i zákazníci, kteří si auto koupí jako firemní, ale používají jej k soukromým účelům, takové ovšem prodejní statistiky odfiltrovat nedokážou.

Mezi značkami je v absolutním součtu i u soukromých zákazníků jedničkou Škoda s 10 544 prodanými auty, což je však jen 14,86 procenta z celkových prodejů výrobce. Zbytek obstarávají firemní klienti. Při počtu 70 946 prodaných aut je ale logické, že právě automobilka s okřídleným šípem ve znaku je na prvním místě v obou jmenovaných částech trhu.

Jenže druhý Hyundai dýchá Škodovce na záda s 8941 automobily prodanými soukromým osobám. Navíc je to hned 44,26 procenta z jeho celkových prodejů. Dokonce 64procentní podíl mají soukromníci u Dacie, která jim loni dodala 4368 automobilů. Větší podíl soukromých zákazníků už má jen Mitsubishi, které jim dodalo skoro 69 procent veškerých svých prodaných aut, to znamená 912 kusů z 1326, a SsangYong, který se dostal na téměř 70 procent (711 z 1020 aut). Nad polovičním podílem jsou i další asijské automobilky - Honda, Mazda, Nissan a Suzuki.

Naopak třeba takový Mercedes-Benz dodal soukromým zájemcům jen přes devět procent ze všech svých registrací, ještě hůře na tom jsou třeba Audi s pěti a BMW se šesti procenty. Takový Volkswagen prodal do soukromého vlastnictví jen 8,5 procenta automobilů a Seat dokonce jen 7,6 procenta. Zbytek koupily firmy do svých flotil. Jak vypadá pořadí nejoblíbenějších značek mezi soukromými zákazníky, odhaluje následující tabulka.

Nejprodávanější značky soukromým zákazníkům za rok 2021

Značka Prodeje soukromníkům Celkové prodeje Podíl soukromníků 1. Škoda 10 544 ks 70 946 ks 14,86 % 2. Hyundai 8941 ks 20 200 ks 44,26 % 3. Dacia 4368 ks 6821 ks 64,04 % 4. Kia 3270 ks 9787 ks 33,41 % 5. Toyota 3105 ks 10 334 ks 30,05 % 6. Peugeot 2691 ks 7652 ks 35,17 % 7. Opel 1906 ks 4457 ks 42,76 % 8. Citroën 1735 ks 4018 ks 43,18 % 9. Suzuki 1558 ks 2468 ks 63,13 % 10. Volkswagen 1436 ks 16 813 ks 8,54 %

Překvapení čeká na vrcholu žebříčku modelů prodaných soukromým zájemcům. Tam totiž není žádná ze škodovek, ale Hyundai i30 s 3812 prodanými kusy. Na druhém místě je model s okřídleným šípem, konkrétně malé SUV Kamiq, třetí už je ale zase Hyundai, tentokrát model Tucson. Toho si do soukromého vlastnictví pořídila více než polovina všech, co se pro něj rozhodli. V této části trhu jsou mezi desítkou nejprodávanějších aut i dvě Dacie anebo třeba Opel Crossland. Poměrně velký podíl soukromých zákazníků, přes 40 procent, mají i osobní dodávky Citroën Berlingo, Peugeot Rifter nebo Toyota ProAce City Verso. Naproti tomu takový Volkswagen Caddy putuje do soukromých rukou jen v desetině případů. Dvacítku nejoblíbenějších aut mezi soukromými zákazníky v Česku najdete v galerii.

Pokud se ptáte, jak si vedou modely Škoda, pak v desítce nejprodávanějších jsou vedle Kamiqu ještě Fabia, Karoq a Scala (byť u těchto tří modelů je podíl soukromých zákazníků nejvýše na úrovni 23 procent). Druhý nejprodávanější model loňského roku, Škoda Octavia, je až ve druhé desítce se 791 prodanými kusy: k soukromým zákazníkům zamířilo jen šest procent ze všech prodaných automobilů. Zbytek připadá na firemní flotily. U velkého SUV Kodiaq pak zamířilo do rukou soukromníkům jen sedm procent ze všech prodaných aut, to znamená 430 z 6250.

Nejvyšší podíl soukromých zákazníků má na českém trhu Mitsubishi Space Star, 84 procent prodaných kusů jde do jejich rukou, následují Suzuki Ignis s 82 procenty a Mitsubishi ASX se 79 procenty. Vysoko je i Dacia Sandero se 77 procenty. Naopak třeba Seat Ibiza registruje jen jedno procento soukromých zákazníků (pět z celkem 929 prodaných kusů), Volkswagen Passat dvě procenta a Škoda Superb tři procenta. Celkově se u soukromých zákazníků daří více malým nebo kompaktním autům, u těch firemních zase modelům od střední třídy nahoru nebo větším SUV. Ani u jedné kategorie vlastně výběr příliš nepřekvapí.

V galerii najdete dvacet nejprodávanějších nových aut v Česku mezi soukromými zákazníky.