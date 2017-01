Připoutejte se prosím! Bezpečnostní pásy v Česku slaví 50 let, přišly ze Švédska

před 1 hodinou

Když 1. ledna 1967 vyjeli řidiči v Československu na silnice, museli se poprvé povinně připoutat. Tedy ne všude. Stačilo pouze na předních sedadlech, a jen pokud jeli mimo obec. I tak to ale byl velký krok v bezpečnosti. Přitom první pásy se objevily už v polovině devatenáctého století ještě před automobily. Cesta k bezpečnějšímu ježdění trvala déle než sto let.

Kdo vymyslel bezpečností pásy, se určuje jen těžko. S prvním zařízením, které by udrželo člověka bezpečně na místě, přišel v devatenáctém století britský inženýr George Cayley. Ten si nechal patentovat „bezpečnostní pás pro turisty, malíře a hasiče“. Nešlo tedy o zařízení pro automobily, ale o sadu pásů držících člověka na místech, ze kterých by jinak mohl spadnout. Pevné uchycení přišlo později vhod i v letectví, zejména během války.

První bezpečností pásy se začaly objevovat už na začátku dvacátého století. V roce 1903 vynalezl pětibodový systém Louis Renault, ten se ale do automobilů nerozšířil. První auta tak nebyla pásy vybavena vůbec, v některých se pak objevovaly jejich primitivní dvoubodové obdoby, které řidiče upoutaly jen v oblasti klína.

Kdy jsme se měli připoutat 1.1. 1970 - Povinnost přitoutat se na předních sedadlech mimo obec

1.1. 1976 - Povinnost připoutat se na všech sedadlech vybavených bezpečnostními pásy mimo obec

1.1. 1990 - Povinnost poutat se i v obci

Že nejsou právě ideální, si všiml americký neurolog Hunter Shelden. Když se mu v jeho ordinaci začali množit pacienti s rozbitými hlavami po automobilových nehodách, rozhodl se v roce 1946 sepsat celou řadu doporučení pro bezpečnější cestování automobilem. Kromě stahovacích pásů navrhoval i posílení střechy automobilů nebo nasazení sklopných volantů a lepších zámků dveří. Tím popohnal americké politiky, aby se začali víc zabývat bezpečnostní na silnicích.

Pokud jde ale o bezpečnostní pásy tak, jak je známe dnes, hlásí se k nim hrdě Švédové. I když se tento systém uchycení objevoval už u jiných aut, jako byly značky Ford nebo Nash (za příplatek), byl to až Saab GT 750, který se stal prvním vozem na světě s bezpečnostními pásy ve standardní výbavě. Předvedl se v roce 1958 na autosalonu v New Yorku.



Moderní tříbodové pásy s navíjením pak pro švédskou automobilku Volvo zdokonalil vynálezce Nils Bohlin a firma tak mohla v roce 1959 představit svůj první model s pásy v základní výbavě. Je na to také patřičně hrdá, což dokazují i spony pásů v modelu Volvo XC90 (test najdete zde). Na ně automobilka vyrazila nápis „since 1959“, kterým na tento rok odkazuje.

Trvalo pak ještě jedenáct let, než povinnost poutat se za jízdy zavedl první stát. Nebylo to ale „pokrokové“ Československo. Poprvé se řidiči museli povinně poutat od roku 1970 v australském státě Victoria. Za železnou oponu se tato povinnost dostala až o sedm let později.



Dnes už je používání bezpečnostních pásů samozřejmostí. O tom, že je účinné, není pochyb. BESIP ministerstva dopravy na svých stránkách uvádí, že nepřipoutaný člověk má na předním sedadle šestkrát vyšší šanci na úmrtí při nehodě mimo obec a v obci dokonce osmkrát. Takže se připoutejte, prosím.

autor: Jan Markovič