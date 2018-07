Ford slaví výročí. Před 115 lety, tedy 23. července 1903, získal svůj první automobil značky Ford zubař z Chicaga, šlo o Model A. Díky dentistově platbě se Henry Ford zřejmě zachránil před bankrotem. Na firemním účtu mu totiž před spuštěním objednávek na první auto zbývalo už jen lehce přes 200 dolarů.

Je tomu 115 let, kdy se začala psát oficiální historie automobilky Ford, prodalo se první auto jménem Model A. Na to, jak to celé začalo, se podívejte do galerie.