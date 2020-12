Přehledně a srozumitelně: 5 největších výhod a nevýhod elektromobilů

Výhody elektromobilů Jejich provoz je ekologičtější S elektromobilem zaplatíte méně za kilometr Mají levnější servis Elektromobily jsou tiché a energické Snadno se ovládají Nevýhody elektromobilů Jsou drahé Mají omezený dojezd Délka dobíjení Dostupnost stanic Nabídka elektromobilů je omezená

1. Jejich provoz je ekologičtější

Zdroj dat: Škoda Auto, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie a Ministerstvo životního prostředí ČR

Zdroj dat: Škoda Auto, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie a Ministerstvo životního prostředí ČR

Papírově nulové emise oxidu uhličitého jsou hlavním důvodem, proč se elektromobilům dostává poslední dobou takové podpory od evropských států a proč mají být klíčem ke splnění emisních závazků Evropské unie. Obratem lze samozřejmě namítnout, že i výroba elektřiny znamená produkci skleníkových plynů. Platí ovšem to, že díky vyšší efektivitě elektrického pohonného ústrojí jsou elektroauta emisně výhodnější i ve státech, které jsou v tomto ohledu do velké míry závislé na hnědém uhlí. Příkladem budiž Česko, kde v roce 2019 pocházelo z fosilních zdrojů necelých 60 procent vyrobené elektřiny.

Emisní zátěž při výrobě elektromobilu, která je spojena především s vysokou energetickou náročností výroby baterie, se automobilky také snaží kompenzovat. Sám VW přiznává, že při výrobě elektrického modelu vznikne 1,5násobek emisí CO2 než u klasického vozu se spalovacím motorem. Automobilky se proto snaží výrobu kompenzovat – využitím obnovitelných zdrojů již při výrobě i v dodavatelském řetězci. Dodavatel energeticky náročných baterií pro ID.3 LG Chem v Polsku podle dohody s VW využívá jen zelenou elektřinu. Uplatňují se rovněž nejrůznější zalesňovací a další programy, které mají emise CO2 vyvážit.

2. S elektromobilem zaplatíte méně za kilometr

Škoda Kodiaq 2.0 TDI/147 kW (5,3 l / 100 km * 27,10 Kč)/100 km
Škoda Enyaq iV 80

Výhoda elektromobilu nespočívá jen v ekologičnosti, ale také v levném provozu. Často ale v jejich případě nelze jednoduše paušalizovat a přenásobit spotřebu cenou paliva, protože se cena elektřiny výrazně liší. To podle toho, jestli šofér dobíjí doma v nízkém, nebo vysokém tarifu, a také podle toho, jak často dobíjí na veřejných stanicích. V naší kalkulačce uvažujeme, že řidič bude doma nabíjet v nízkém tarifu, vždy lze totiž nastavit odložené dobíjení, aby jeho průběh spadl do levnějšího období. Uvažujeme také, že řidič žije v Praze a elektřinu má u ČEZ (za kWh tak doma platí 1,96 Kč), u jeho veřejných stanic pak využívá tarif „Pay as you go“ (7,50 Kč/kWh). Cena jednoho litru nafty je pak v našem modelu 27,10 Kč.

3. Mají levnější servis

Stav km / doba Citigo 1.0 MPI / 44 kW Citigo-e iV
15 000 km / 1 rok 2559,28 Kč -
30 000 km / 2 roky 3572,50 Kč 2532,98 Kč
45 000 km / 3 roky 2559,28 Kč -
60 000 km / 4 roky 7295,82 Kč 2532,98 Kč
75 000 km / 5 let 2559,28 Kč -
Celkem 18 546,16 Kč 5065,96 Kč

Zdroj dat: Škoda Auto, průměrná hodinová sazba pro Citigo 1.0 MPI 720 Kč vč. DPH, Citigo-e iV 750 Kč vč. DPH.

V porovnání s autem se spalovacím motorem se elektromobil skládá z méně dílů, odpadá také řada průběžných servisních úkonů, jako je například pravidelná výměna oleje. Ve výsledku tak provoz elektrického auta může slibovat výraznou servisní úsporu, jak ukazuje srovnání benzinové a elektrické Škody Citigo (pro elektrický Enyaq iV servisní data ještě nejsou k dispozici) a nákladů na servisní prohlídky za prvních pět let nebo 75 000 km provozu. Podobná poučka však nemusí platit vždy, například u elektrických vozů korejského koncernu Hyundai-Kia je nutné po třech letech nebo 45 000 km měnit nízkovodivou chladicí kapalinu baterie, což servis prodražuje, takže je pak dražší než u ekvivalentního naftového vozu. Více jsme o srovnání servisních nákladů psali zde.

4. Elektromobily jsou tiché a energické

Škoda Kodiaq 2.0 TDI/147 kW
Škoda Enyaq iV 80

Výhodou elektrických aut je i tišší provoz, protože elektrický motor vydává většinou jen jemný svist. Elektromobily proto často musí být doplněny o další odhlučňovací prvky, aby v interiéru nevynikaly ruchy například od kol, které jinak hluk motoru překryje. Ve srovnání s Kodiaqem má Enyaq iV vnější jízdní hluk nižší o pět decibelů a jeho hlučnost odpovídá holicímu strojku.

Další výhodou elektrického motoru je jejich energický projev. Maximální točivý moment je u nich dostupný již takřka z nulových otáček. To znamená, že elektromobily dokážou s vervou vyrazit ze světel a většinou mají i nadprůměrnou pružnost pro předjíždění.

5. Snadno se ovládají Srovnání spotřeby a dojezdu Škoda Citigo-e iV

Jízda po městě (hojné využití rekuperace)
Jízda po dálnici (prakticky bez rekuperace)

Zdroj dat: ev-database.org

Elektromobily nemají klasickou převodovku. Výsledkem toho je, že naprosto plynule zrychlují i zpomalují. Odpadá u nich nutnost řazení, a řidič tak jen ovládá plyn, brzdu a točí volantem. Důležité je jen naučit se pracovat s rekuperací, tedy se zpomalováním po uvolnění plynu, kdy auto brzdí elektromotorem a získává brzdnou energii, kterou si zpět ukládá do baterií. Kdo zvládne správně rekuperovat, dojede dále, protože si výrazným způsobem sníží spotřebu. Znamená to předvídat a mechanické brzdy využívat, jen když je to skutečně nutné. Vliv na spotřebu a dojezd může být značný. Podívejte se na srovnání reálné spotřeby a dojezdu ve městě, kde se dá rekuperační výhoda elektromobilu využít naplno, a na dálnici. I v tomto případě využíváme ke srovnání elektrické Citigo-e iV, protože k novému Enyaqu ještě není k dispozici dostatek relevantních dat.

Nevýhody elektromobilů

1. Jsou drahé Po dorovnání výbavy

Škoda Kodiaq 2.0 TDI/147 kW digitální budíky + 19" kola
Škoda Enyaq iV 80 asistovaná jízda 1.0 + navigace + elektricky ovládané sedadlo řidiče

Elektrické vozy byly a stále jsou dražší než srovnatelné modely se spalovacím motorem. Ukazuje to i jednoduché srovnání Kodiaqu s Enyaqem, konvenční naftové SUV navíc za nižší cenu nabízí o něco lepší výbavu. Více než stotisícový rozdíl tak po přibližném dorovnání výbavy ještě o kousek nabobtná.

Je pravda, že v případě srovnání Kodiaqu a Enyaqu se rozdíl stále ještě pohybuje okolo, pro řadu zákazníků kupujících milionové auto akceptovatelných, deseti procent. Co je pro rozšíření elektromobilů v současné době největší problém, jsou chybějící dostupné, a přitom prostorné vozy. Nejlevnější elektrická auta na českém trhu začínají na ceně 600 000 korun, jedná se přitom o malá městská vozítka. Se spalovacím motorem můžete mít v takovém případě hezky vybavené rodinné kombi.

2. Mají omezený dojezd

Škoda Kodiaq 2.0 TDI/147 kW (58litrová nádrž a spotřeba 5,3 l / 100 km)
Škoda Enyaq iV 80W

Doby, kdy většina elektromobilů ujela na jedno nabití stěží 150 kilometrů, jsou naštěstí pryč. Většina elektromobilů v ceně okolo jednoho milionu dnes nabízí dojezd v okolí 400 kilometrů. Pro každodenní použití většiny uživatelů to stačí, ale stále je také neoddiskutovatelným faktem, že naftové nebo benzinové auto dojede na jednu nádrž dál. Navíc se pak natankuje během několika minut, kdežto u elektroauta zabere dobití baterie v lepším případě několik desítek minut. Problémem elektroaut je také to, že na dálnici je jejich spotřeba elektrické energie o poznání vyšší v porovnání s městským provozem nebo plynulou jízdou po okresce.

3. Délka dobíjení/tankování

Škoda Kodiaq 2.0 TDI/147 kW (58litrová nádrž)
Škoda Enyaq iV 80W

Podobně jako se prodloužil dojezd, zkrátilo se i dobíjení elektromobilů. Díky výkonným nabíječkám pracujícím se stejnosměrným proudem je dnes realita načerpat 80 procent kapacity baterie za několik desítek minut a takovou pauzu na delší cestě využít třeba na oběd. Pro každodenní jezdění je lepší i s ohledem na cenu a životnost baterie využívat pomalejší dobíjení střídavým proudem, ideálně přes noc doma, kde se auto dá dobít nejlevněji. Kvůli tomu je vhodné pořídit si domů nástěnnou dobíjecí stanici, tzv. wallbox.

4. Dostupnost stanic

dnes
Ač by někteří elektromobilní nadšenci nesouhlasili, jsou oblasti a města, kde by se počet dobíjecích stanic dal spočítat na prstech jedné ruky a kde může být život s elektroautem bez možnosti dobíjet ho doma v garáži velice omezující. Situace (dnes je v Česku asi 700 veřejných dobíječek) se však zlepšuje a velké energetické společnosti jako ČEZ, PRE a E.ON nadále pracují na rozšíření své sítě. Například ČEZ by v roce 2025 chtěl mít v provozu na vlastních 1200 stanic.
v roce 2030
Podle předpokladů ministerstva průmyslu a obchodu by v Česku v roce 2030 mělo stát na 35 000 dobíjecích stanic. Takřka devadesát procent z nich by ale mělo spadat do kategorie pomalých AC stojanů, které slouží k dobíjení vozu „během nákupu" nebo „přes noc". Tyto stanice jsou přitom finančně o poznání méně náročné. Zatímco dobíječky se stejnosměrným proudem vychází nákladově na miliony korun, slabší stojany vyjdou na dvě stě až tři sta tisíc.

5. Nabídka elektromobilů je omezená Koncern VW v Česku nabízí

typů spalovacích osobních aut
typů plug-in hybridů
typů čistých elektromobilů

Zdroj dat: odhad Aktuálně.cz

Nabídka čistě elektrických aut se v Česku omezuje především na malá, ale poměrně drahá městská auta, nebo naopak drahá luxusní SUV nebo sedany. Například elektrické kombi v nabídce automobilek chybí, s takovou karoserií se dají pořídit jen plug-in hybridní vozy, tedy auta, která kombinují spalovací motor a baterii dostatečně velkou na to, aby na jedno nabití dokázaly ujet několik desítek kilometrů. Škoda takové řešení nabízí pro Octavii a Superb.

Na trhu tedy do velké míry chybí elektrovozy rodinné velikosti a s rozumnou cenou. Mění se to jen pomalu, mezi rodinnými hatchbacky je nyní k dispozici VW ID.3 a příští rok by se nejvýhodnějším elektromobilem s ohledem na cenu a užitnou hodnotu měla stát Škoda Enyaq, kterou lze zatím jen objednat, první auta dorazí k zákazníkům na jaře.

