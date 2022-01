Posádku sveze v kaktusu a podhoubí. Mercedes ukázal elektromobil s dojezdem 1000 km

Mercedes představil studii Vision EQXX, u jejíž silniční verze slibuje pro elektromobil dosud nevídanou věc: auto má na jedno nabití ujet více než 1000 kilometrů. Novinka má být nejúspornějším Mercedesem všech dob a ekvivalentem benzinového auta se spotřebou litr na sto kilometrů.

"Budeme vyrábět nejatraktivnější elektromobily na světě," tvrdí šéf Mercedesu Ola Källenius a parametry novinky, kterou jeho firma představila, skutečně berou dech. Vývojáři dostali za úkol postavit elektromobil se spotřebou v jednotkách kilowatthodin na sto kilometrů, i když dnes jsou běžné hodnoty spíše mezi patnácti a dvaceti pěti, s dojezdem přesahujícím 1000 kilometrů, ačkoli dnes je obvyklých pět set.

Podle prohlášení Mercedesu se to podařilo, byť na vlastní kůži si to veřejnost bude moci ověřit až na jaře letošního roku, kdy budou podle šéfa vývoje Mercedesu Markuse Schäfera k dispozici exempláře schválené pro silniční provoz. Mnoho prvků se pak má dostat do sériové podoby v nové generaci Mercedesů postavených na technickém základu MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture).

Klíčem k nízké spotřebě je to, že se během osmnáctiměsíčního projektu vývojáři Mercedesu i jeho formulového týmu zaměřili na nejvyšší možnou efektivitu. Auto si tedy pro svůj ohromný dojezd neveze v podlaze obrovskou baterii.

Právě naopak, akumulátor má kapacitu přibližně 100 kilowatthodin, což je hodně, ale jeho rozměry jsou oproti podobné baterce v elektrolimuzíně EQS poloviční a hmotnost je o třetinu nižší. Oproti 700kilovému akumulátoru v EQS tak baterie Vision EQXX váží jen 495 kilo. "Ve své podstatě bychom mohli dostat baterii s kapacitou té v modelu EQS do kompaktního auta," vysvětluje Adam Allsopp z Mercedes-AMG High Performance Powertrain.

Zvýšit energetickou hustotu baterie se povedlo novým chemickým složením anody, v němž je více křemíku. Kromě toho jsou ale články i "kompaktněji" zabaleny.

Aby energie uložená v baterii nepřišla jen tak vniveč, použil Mercedes 150kW elektromotor s vysokou efektivitou. U celého pohonného ústrojí slibuje dosažení 95% účinnosti, čímž by mohl překonat i Teslu.

Specificky je navrženo také chlazení, které má fungovat skutečně jen tehdy, když je potřeba. Jeho součástí je inovativní aktivní vedení vzduchu a velký chladicí plát na podvozku, který auto chladí za běžné jízdy. Jen při té svižnější se pak otevřou klapky, aby pustily k chladičům další vzduch. I v otevřeném stavu mají ale jen minimálně ovlivňovat odpor vzduchu.

Ten je skutečně velice nízký. Zatímco EQS má součinitel odporu vzduchu jen 0,2, EQXX dokonce pouhých 0,17. Malá je i čelní plocha, která by měla být dokonce menší než u kompaktního modelu CLA. Klíčem k nízkému odporu jsou uhlazené tvary, které připomínají pověstnou kapku vody. Vision EQXX má krátký přední, ale delší zadní převis a dozadu se zmenšuje i jeho rozchod. Navíc nechybí aktivní zadní difuzor nebo speciálně tvarované kryty kol.

Konstrukce auta je odlehčená a využívá přitom poznatky přírody. Například hlavní nosný prvek v zádi nazvaný BIONEQXX je hliníkový odlitek, který má materiál jen tam, kde je ho podle pevnostních výpočtů skutečně zapotřebí, na řadě míst v něm zejí díry jako v ementálu. Podobně jsou na tom i horní ukotvení tlumičů.

Otvory v hliníkové kostře pak vyplňuje 42 speciálních záplat od izraelské firmy UBQ Materials. Jsou vyrobeny z odpadu z kuchyně, zahrady, směsi plastů, lepenky nebo dětských plínek.

Na karoserii je rovněž vysokopevnostní ocel, případně hybridní kompozitní materiály kombinující plasty vyztužené uhlíkovými a skleněnými vlákny s hliníkovými výztuhami.

Kromě pneumatik s nízkým valivým odporem šetří energii i komfortní spotřebiče. Tepelné čerpadlo, které slouží k vytápění interiéru, neodebírá teplo jen z baterie nebo pohonného ústrojí, ale i z okolního prostředí, což by mělo rozšířit teplotní okno, při němž dokáže vytápět kabinu. Výrobce tvrdí, že čerpadlo dokáže dokonce využít skupenské teplo, které získá kondenzací vzdušné vlhkosti.

Elektřinu z hlavní baterie nemusí vysávat ani navigace nebo klimatizace. Napájet je může elektřina, kterou vyrobí solární panely, jež si Vision EQXX veze na střeše. Za slunečných dnů by to mohlo přinést až 25 kilometrů dojezdu navíc. Firma prý řeší i možnost, že by tato fotovoltaika dobíjela i hlavní baterii.

Interiéru Vision EQXX dominuje volně se vznášející displej, který pokrývá celou palubní desku. Aby šetřil energií, má více než 3000 oblastí, na nichž může jednotlivě upravovat podsvětlení. Zobrazuje se na něm 3D navigace i virtuální asistentka v podobě Mercedes Jelinekové, podle níž nese automobilka Mercedes jméno. Asistenční systém má řidiči pomáhat, i co se úspory energie týče, firma v tiskové zprávě píše o tom, že monitoruje dokonce vítr nebo směr slunečního světla a podle toho řidiči doporučí trasu a chování.

Zaměření na udržitelnost mají symbolizovat i inovativní materiály použité v interiéru. Místo dveřních madel jsou tu vysoce pevná poutka vyrobená z látky připomínající hedvábí. Části sedadel jsou místo kůže čalouněny materiálem Mylo, který vzniká z podhoubí hub. Kůži ale nahrazuje i tkanina Deserttex, kterou částečně tvoří vlákna kaktusů. Koberečky jsou z bambusových vláken a na řadě dalších míst se použily materiály vyrobené z recyklovaných PET lahví.