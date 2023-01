Pokud bouráte v Rusku, nejspíš zemřete v Ladě. Škodovky nejlíp ochrání před zraněním

Ruská policie zveřejnila žebříček aut, ve kterých nejčastěji hrozí smrt nebo vážné zdravotní následky. Ačkoliv její metodika míchá jablka a hrušky, jistou vypovídací hodnotu o stavu tamního vozového parku přesto má.

Nejvyšší riziko úmrtí při nehodách na ruských silnicích hrozí majitelům domácí značky VAZ - Lada. Oproti jízdě v Mercedesu téměř dvojnásobné, jak vyplývá ze statistiky Státního dopravního inspektorátu Ruska. Dopraváci však zároveň upozorňují, že "jde o konkrétní statistické údaje, nikoliv o absolutní hodnoty". Přesto z nich lze dobře vypozorovat, jaké může mít nehoda následky, když je jejím účastníkem vůz dané značky.

Žebříček byl sestaven na základě počtu úmrtí, ke kterým došlo v době nehody v prostoru pro cestující konkrétní značky osobního vozidla. Započtena jsou ale i úmrtí chodců a osob v ostatních zúčastněných autech. Pokud tedy například řidič Lady srazí cyklistu, který při nehodě zemře, do statistiky se rovněž jeho smrt promítne.

První místo Lady není překvapivé, na ruských silnicích jde o nejčastěji zastoupenou značku. Navíc jde často o auta staršího ročníku výroby, jejichž konstrukce sahá až do 60. let minulého století a z dnešního pohledu nesplňuje ani minimální požadavky na bezpečnost. A to jak v případě posádky, tak i z pohledu ochrany chodců či dalších účastníků silničního provozu.

Deník Gazeta upozorňuje, že závažnost následků nehody je navíc ovlivněna stavem silnic, infrastruktury a také stylem jízdy. Záběry z palubních kamer dokumentujících nehody na ruských silnicích jsou pověstné a názorně ukazují, že tamní způsoby rozhodně neodpovídají zvyklostem na silnicích vyspělých zemí.

Také auta, která právě vyjela z ruských továren, mají do představy o bezpečných modelech daleko. "Stále vyrábíme vozy, které nejsou vybaveny kompletní sadou bezpečnostních systémů," řekl Gazetě viceprezident Národní automobilové asociace Jan Haytseer. Stejný problém mají podle Haytseera i vozy značky Chevrolet a Daewoo. "Jsou mezi nimi velmi staré modely, které byly určeny pro země třetího světa," vysvětluje odborník jejich umístění na čele žebříčku.

Vysoký počet úmrtí při nehodách však podle ruské policie souvisí hlavně se stářím vozu a problematickým technickým stavem. Například relativně nelichotivé umístění Toyoty je dáno tím, že na východě Ruska jezdí velké množství ojetin dovezených z Japonska. Rusové tu ve velkém levně nakupují auta, která už v zahraničí kvůli jejich stavu nelze provozovat.

Jedno z čelných míst pro Opel zase Haytseer vysvětluje tím, že auta německé značky mají pověst "držáků", které bez problémů slouží desítky let. Fakt, že udržovat stará auta v provozu se v Rusku stále ještě vyplácí, je podle Gazety jedním z problémů vysoké úmrtnosti.

Ruskou optikou je nutné nahlížet i na druhý žebříček tamní policie, který přináší seznam značek, u kterých po nehodě hrozí nejvyšší riziko trvalých zdravotních následků. Nejnebezpečnějším autem je i v tomto případě nepřekvapivě VAZ (Lada), nejlépe tentokrát dopadla Škoda.

Za úspěch vděčí mladoboleslavská značka zejména skutečnosti, že většina škodovek jezdících po ruských silnicích pochází z místních továren a je relativně mladá. K nejstarším kusům na trhu ojetin patří vozy vyrobené po roce 2000, výjimečně lze najít auto z 90. let. Až do pádu železné opony se škodovky do SSSR oficiálně nedovážely. Poté, co Rusko loni napadlo Ukrajinu, je tento stav znovu aktuální.