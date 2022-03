Pancéřovaná Škoda Superb do detailu: Úrovní ochrany překvapí, v Evropě je žádaná

Začalo to pancéřovanou Tatrou T613, dnes, po třiceti letech zkušeností, přeloučská firma SVOS vyváží auta do 60 zemí světa a vyrobila už zhruba 5000 vozidel. Redakce Aktuálně.cz si prohlédla pancéřovanou Škodu Superb. Od běžného auta byste ji poznali až na druhý, a to jen velmi podrobný pohled.

Smyslem tohoto auta je naprosto splynout s davem, neupozornit na sebe. Zároveň ale sloužit jako ten nejvěrnější sluha, který za svého pána obrazně položí na špalek holý krk. V automobilovém světě to znamená dovézt ho do bezpečí a po celou cestu ho chránit před útokem. Související Československý luxus pro vyvolené. Tatra 613 byla vrcholem normalizačního autoparku 20 fotografií Pancéřovaná Škoda Superb má ochránit posádku i při palbě ze střelných zbraní a dokonce i výbuchu miny a střepin, což není v této automobilové kategorii osobních vozů úplně běžné. Zvenku na to ale neupozorňuje. Superb se řadí již delší dobu k sortimentu vozidel vyráběných společností SVOS z Přelouče. V prosinci 1992 ji založil Jaroslav Černý s několika kolegy, se kterými pracovali v přeloučské firmě AOZ, tedy Automobilním opravárenském závodě. Zpočátku se věnovali různým přestavbám, pak ale přišla nabídka od českého zastoupení VW, aby zkusili postavit obrněnou dodávku na převoz cenin. Ta sklidila velký úspěch, a tak se firma s ohledem na své bohaté zkušenosti při výrobě armádní techniky rozhodla zkusit v roce 1996 vyrobit vůbec první pancéřované osobní vozidlo, Tatru T613. Pancéřovaná Tatra T613, kterou upravili v Přelouči, je dnes součástí sbírky automobilky Tatra v Kopřivnici. | Foto: SVOS Zelenkavá T613 vznikla v jediném exempláři, firma si na ní ale vyzkoušela, že dokáže postavit osobní auto s balistickou ochranou. Dnes auto stojí v kopřivnickém muzeu značky Tatra. Má balistickou ochranu proti účinkům dlouhých palných zbraní a dokonce i proti pěchotním minám nebo granátům. Dostala dokonce i speciální pneumatiky se speciálními obručemi, aby po jejich průstřelu dojela minimálně ještě 50 kilometrů. Dnes se z tohoto důvodu používají modernější pneumatiky run-flat, které po defektu zvládnou dojet do bezpečí 80 kilometrů, tehdy ale ještě neexistovaly. Související Nejstarším registračním značkám je skoro 130 let. V Česku se několikrát měnily 30 fotografií Run-flaty má samozřejmě i obrněný Superb, který si redakce Aktuálně.cz mohla detailně prohlédnout v areálu firmy. Za koly černé, vcelku nenápadné limuzíny prosvěcují mohutné brzdiče, právě ty jsou jedním z detailů, který prozrazuje, že to není jen tak obyčejné manažerské auto. Zesílené brzdy jsou potřeba, auto je těžší o několik set kilogramů. Z tohoto důvodu má i upravené pérování, aby váhový nápor zvládly a neutrpěly kvůli tomu jeho jízdní vlastnosti. Při prudší akceleraci je prý hmotnost trochu znát, plusem pancéřovaného auta je však daleko lepší akustika uvnitř vozu. Dalším detailem, na kterém se pozná rozdíl, jsou výrazně tlustší boční okna, která jsou uložena v zesíleném vnitřním rámu. Ten zajistí, aby případná kulka neprošla do kabiny prostorem okolo rámu. Dveře jsou pocitově neskutečně těžké, údajně každé váží asi 100 kilogramů. Když je chcete zavřít, musí se zabrat opravdu velkou silou. Výhodou firmy je i to, že si vše vyrábí kompletně sama, tedy i neprůstřelná skla. | Foto: Eva Srpová Interiér je pak vcelku konvenční. "Superb má velkou výhodu. Je uvnitř velmi prostorný, a tak je pro naše účely velmi vhodný. Ani po přidání mnoha kil pancíře a instalaci přídavných bezpečnostních systémů, radarů, čističky vzduchu, která posádku ochrání při plynovém útoku, a různých rušiček, se interiér výrazně nezmenší. Zákazníci navíc oceňují jeho nenápadnou image, umí splynout s davem," popisuje auto Tomáš Virt, pracovník obchodního úseku se zodpovědností za servis a dodávku náhradních dílů vozidel firmy SVOS. Cenu a další detaily o voze a ochraně ale neprozradí, a to z bezpečnostních důvodů. "Dokážeme dodávat celou škálu aktivních i pasivních ochranných systémů, přesné informace, i co se týče přesné úrovně ochrany proti různým typům zbraní, jsou ale známy jen výrobci a zákazníkovi." Pancéřované Superby jezdí především ve službách ambasád, například i v Česku pro zastupitelské úřady cizích států. Jejich největší výhodou je právě to, že jsou tak nenápadná a ve vládních kolonách si tak snadno nevšimnete, která z tmavých limuzín je právě ta, již vylepšili v Přelouči.