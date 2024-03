Dacia chystá elektrické Sandero. Zároveň ale ví, že její zákazníci chtějí spalováky

Ačkoliv chce Dacia nabízet spalovací motory tak dlouho, jak jen to bude možné, myslí i na zadní vrátka a pomalu připravuje další elektromobil. Ten naváže na nyní inovovaný Spring, jeho uvedení je ale pořád tři až čtyři roky daleko. Do té doby si zájemci o ekologický model rumunské značky budou muset vystačit s hybridy, případně vozy na LPG.

"Jak už řekl i šéf značky Denis Le Vot, dalším elektromobilem Dacie bude příští generace Sandera, která přijede někdy kolem roku 2027 nebo 2028, tedy sedm let po současné generaci," prozradil v rozhovoru s Aktuálně.cz produktový viceprezident Dacie Patrice Lévy-Bencheton. Zároveň ale elektrický pohon nebude jediným, který Sandero nabídne.

"Protože je to stále sedm let, tedy jedna celá generace, do roku 2035, dostane příští generace Sandera i spalovací motory," potvrdil dále. Jen to tak upevňuje strategii, kterou předestřel už loni na podzim v Praze viceprezident Dacie pro prodeje, provoz a marketing Xavier Martinet. "Když to řeknu trochu brutálně, v roce 2033 budeme poslední značkou se spalovacími motory," uvedl tehdy.

Takže zatímco naftové Dacie se s příchodem nového Dusteru loučí již definitivně, ty benzinové na trhu vydrží ještě dlouho. Důvodem je snaha nabídnout zákazníkům stále co nejlepší poměr ceny a hodnoty. I proto pravděpodobně značka váhá se zařazením drahého plug-in hybridního pohonu. "Díky Renaultu je nám tato technologie dostupná a přineseme ji ve chvíli, kdy nám bude dávat smysl," mlží Lévy-Bencheton.

Dlouhodobou strategií značky je také pohon na LPG, který dnes tvoří značnou část jejich celosvětových prodejů. V Česku je to například 42 procent. Dacia je přitom jediná, která dnes tento typ pohonu nabízí alespoň na českém trhu přímo z výroby. "Je to ekonomická a zároveň ekologická volba," komentuje Lévy-Bencheton plynový pohon. "Ve srovnání s benzinovými motory vypouští o 10 procent CO2 méně, má také nižší spotřebu," vyjmenovává další výhody.

"Do roku 2035 budeme nabízet LPG pro všechny naše modely s výjimkou Springu a na všech trzích, kde se zkapalněný ropný plyn prodává," dodává jeden z viceprezidentů rumunské značky.

Ta hned zkraje roku přichází se dvěma novinkami - třetí generací Dusteru a omlazeným Springem, u nějž z původního auta zůstaly jen střecha a prosklení. Patrice Lévy-Bencheton pak uvedl, že značka chce stále nabízet nejlevnější elektromobil na trhu, třebaže konkurence mimo jiné v podobě trnavského Citroënu ë-C3 posílila. "Nový Spring bude startovat kolem sumy 20 tisíc eur (asi 507 tisíc korun - pozn. red.), záležet ale bude samozřejmě na trhu a jeho daňovém zatížení," říká.

Nejsou to ale poslední novinky, které Dacia pro následující měsíce chystá. Ještě před koncem roku by se mělo objevit největší SUV značky s označením Bigster, které bude stát na platformě CMF-B podobně jako Duster. Dá se očekávat podobná nabídka motorů, především mildhybridní tříválcová dvanáctistovka nebo plnohodnotný paralelní hybrid. Původně se také spekulovalo o tom, že by to mohl být druhý rumunský model se sedmi místy k sezení.

Opak je však pravdou, Bigster bude striktně pětimístný a sedm míst prý ani nikdy nebylo ve hře. "Když se podíváte do kategorie kompaktních SUV, s 2,5 miliony prodaných aut největší v Evropě, tak 80 procent prodejů je ve verzi s pěti sedadly. U SUV střední třídy je to něco jiného, s Bigsterem ale míříme mezi kompakty," vysvětluje Lévy-Bencheton. Prodeje největší Dacie začnou v příštím roce.