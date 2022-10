Nissan prodá svá ruská aktiva státní firmě za jedno euro, nechává si ale zadní vrátka

Japonská automobilka Nissan odchází z Ruska, prodává svá aktiva státní společnosti NAMI za jedno euro. Ponechává si ale právo odkoupit podnik zpět do šesti let.

Japonská automobilka Nissan prodává svá ruská aktiva tamní státní firmě za jedno euro (24,5 Kč). Výrobci aut vznikne ztráta přibližně 100 miliard jenů, v přepočtu 17,4 miliardy Kč, uvedl v prohlášení. Své akcie v divizi Nissan Manufacturing Russia převede na státní společnost NAMI. Dohoda dává Nissanu právo odkoupit podnik zpět do šesti let, uvedlo ruské ministerstvo průmyslu a obchodu. Japonský podnik z Ruska odchází několik měsíců poté, co zde byl nucen zastavit výrobu.

Japonská automobilka je zatím poslední z řady zahraničních společností, které z Ruska odešly po invazi Moskvy na Ukrajinu. Vedle nesouhlasu s ruskou agresí západní firmy jako důvod odchodu uvádějí i dopad západních sankcí, které se odrážejí mimo jiné na dodavatelských řetězcích. Francouzská automobilka Renault například v květnu prodala ruskému investorovi, údajně za jeden rubl, svůj většinový podíl v ruské automobilce AvtoVAZ.

Nissan státní společnosti NAMI prodá výrobní a výzkumné zařízení automobilky v Petrohradě a prodejní a marketingové centrum v Moskvě, uvedlo ministerstvo. Nissan navzdory mimořádné ztrátě zachoval svůj výhled zisku na finanční rok, který skončí v březnu.

Japonská automobilka v březnu pozastavila výrobu ve svém závodě v Petrohradě kvůli narušení dodavatelského řetězce. Od té doby společnost a její ruská divize situaci "monitorovaly". Vnější prostředí však podle japonského podniku neprokazuje žádné známky změny, a tak se rozhodla za země odejít. Dohoda s Nissanem měla "velký význam pro průmysl", uvedl v prohlášení ruský ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov.

Odchod z Ruska zvažuje i alianční partner Nissanu, automobilka Mitsubishi Motors, napsal list Nikkei. Rozhodnutí podle mluvčího Mitsubishi zatím nepadlo.

Nissan z Ruska odchází v době, kdy jedná s partnerským Renaultem o zásadní přeměně jejich vztahu, připomíná Reuters. Japonský výrobce vozů mimo jiné zvažuje investici do nového podniku Renaultu na výrobu elektromobilů. Není vyloučené, že Renault prodá část svého kontrolního podílu v Nissanu, řekly agentuře Reuters dva zdroje obeznámené s jednáním.