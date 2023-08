Němci nechápali. Český Mercedes klub slaví 60 let, koukněte na fotky z jeho historie

Nejstarší klub třícípé hvězdy na evropském kontinentu vznikl díky natáčení filmu a také kvůli nedostatku náhradních dílů. Výroční oslava probíhá v Praze a okolí už čtvrtým dnem.

Narazit v ulicích Prahy na starý Mercedes není v těchto dnech nic výjimečného. Do hlavního města se sjelo 140 posádek historických aut, z nichž většina pochází z období od 50. do 80. let minulého století.

"Přiznám se, že něco takového nepamatuji," říká Jaroslav Větvička, který stál v čele klubu celé čtvrt století. "Je tady velké množství opravdu krásných aut. Asi nejvíc mě překvapili Poláci a jejich citlivé renovace," dodává.

Na kulaté výročí dorazily i posádky ze Slovenska a Německa, skladba vozů se však za dobu existence klubu výrazně proměnila. Zatímco kdysi měla většina členů v držení předválečný Mercedes 170 V, auta z tohoto období na letošní akci zastupuje pouze devět kusů.

"Prvotním impulzem k založení klubu bylo natáčení Sequensova filmu Atentát," vzpomíná na začátky v roce 1963 Jaroslav Větvička. "Filmaři sháněli stejný typ auta, jakým jezdil Reinhard Heydrich, a zrovna takový měl doma Ladislav Válek, první předseda našeho klubu."

Natáčení se zúčastnil také Jiří Vorlíček, který vlastnil typ 170 V. Shodou okolností byl tento muž zároveň předsedou obvodního výboru Svazarmu. To byla branná organizace, jejíž členové se učili dovednostem, které se hodily v případě válečného konfliktu.

"Bez Svazarmu tenkrát nešlo nic. Náš klub pod jeho záštitou úřady povolily jen proto, že učit se spravovat motory bylo pro válku užitečné. Na druhou stranu měly srazy členů bizarní průběh, jejich součástí byl například cvičný hod granátem na cíl," vysvětluje Větvička, jenž dodnes pečlivě udržuje klubový archiv.

Hlavním důvodem, proč se majitelé Mercedesů tehdy ochotně dávali dohromady, byl akutní nedostatek náhradních dílů a chybějící servisní zázemí. "Být členem klubu byla vlastně jediná možnost, jak se k náhradním dílům dostat. Členové si je měnili mezi sebou a vzájemně si radili, jak je repasovat," říká Větvička.

Nedlouho po svém založení navázal klub kontakt s automobilkou ve Stuttgartu. "Němci nejdřív nechápali, proč je takový zájem o jejich auta zrovna v zemi, kam se ani nedovážejí. Byli z toho překvapeni, ale zároveň doslova nadšeni."

Nakonec pokaždé, když se konal strojírenský veletrh v Brně, přijelo s delegací Mercedesu také servisní auto plné náhradních dílů. Řídili jej školitelé z automobilky, kteří členy klubu zaučovali v opravách. Klub také od Mercedesu získal darem čtečku mikrofiší, na kterých byly servisní manuály.

Zatímco před rokem 89 byl klubový život pro majitele Mercedesu životní nutností, dnes se jeho členové scházejí obvykle jen párkrát za rok pro radost. Letošní největší setkání končí v neděli spanilou jízdou v severní části Prahy.