Škoda představila nejsportovnější Fabii současnosti. Monte Carlo sází na černou

Nejsportovnější Škoda Fabia současnosti ponese tradiční jméno Monte Carlo. Hlavní změnu představují vizuální doplňky karoserie i interiéru, naopak technika odpovídá standardnímu provedení nejmenšího modelu s okřídleným šípem. Vrcholem je tak přeplňovaný benzinový čtyřválec o výkonu 110 kW.

Recept na verzi Monte Carlo je už od roku 2011, kdy historie novodobých škodovek s tímto označením odstartovala, vlastně stále stejný. Základem všeho jsou černé doplňky karoserie v podobě rámečku masky chladiče, předního spoileru, krytů zrcátek, prahových lišt a zadního difuzoru. Černé lakování mají i střecha, nápis "Škoda" na víku kufru a především litá kola. V základní výbavě jsou 16palcové ráfky s odnímatelnými aerodynamickými kryty, mezi příplatky jsou ale i průměry 17 nebo 18 palců. Vedle toho má auto specifický design obou nárazníků, plakety s nápisem "Monte Carlo" a standardně plně diodová přední světla.

Černá barva dominuje také interiéru, byť tam její monotónnost trochu rozbíjejí červené detaily na sedadlech, palubní desce nebo madlech dveří. Sedačky jsou mimochodem sportovní s integrovanou hlavovou opěrkou, přičemž oproti běžnému modelu je odlišný i tříramenný volant s prošíváním černou nití. V kabině se objevují i detaily, které mají evokovat vzhled uhlíkových vláken. Středovému panelu pak vévodí osmipalcová obrazovka multimediálního systému zaměnitelná za 9,2palcovou navigaci.

Technicky auto příliš změn neprodělalo: mezi příplatky se objevuje o 15 mm snížený podvozek a nabídka motorů se trochu smrskla. Fabia Monte Carlo nebude vůbec nabízet základní atmosférický tříválec, to znamená, že vstupní branou do nabídky je 70kW přeplňovaný litrový tříválec TSI s pětistupňovou manuální převodovkou. U silnější verze téhož motoru s 81 kW už zájemce může volit mezi šestistupňovým manuálem nebo sedmistupňovou dvouspojkovou automatickou převodovkou, u vrcholného čtyřválce 1.5 TSI se 110 kW je samočinné řazení jedinou volbou.

Mimochodem u nejsilnějšího provedení udává Škoda zrychlení z 0 na 100 km/h za rovných osm vteřin a nejvyšší rychlost 225 km/h. Poslední Fabia RS, spadající do druhé generace malého vozu, měla se 132kW čtrnáctistovkou TSI nejvyšší rychlost 224 km/h a na 100 km/h zrychlovala za 7,3 vteřiny. Obě auta si tak dynamicky, alespoň na papíře, nejsou tolik vzdálená.

Kdy nejsportovnější verze čtvrté Fabie zamíří do prodeje, česká automobilka v tiskové zprávě neoznámila. Ceny a konfigurátor by ale mely být odhaleny v následujících dnech. Za kolik se bude malý hatchback zhruba prodávat mohou napovědět ceny Scaly a Kamiqu Monte Carlo. První jmenovaný model je se stejným motorem o 37 tisíc korun dražší než výbava Style, malé SUV má příplatek dokonce 48 tisíc korun. Teoreticky by se tak nejlevnější Fabia Monte Carlo mohla pohybovat někde mezi 425 až 440 tisíci korunami (výbava Style s motorem 1.0 TSI / 70 kW začíná na 389 900 korunách).

Připomeňme, že označení Monte Carlo odkazuje na slavnou rallye, které se česká automobilka poprvé zúčastnila v roce 1912. Nesmazatelnou stopu v městském státě zanechala v roce 1936, kdy se Popular umístil druhý v kategorii do 1500 cm3. Na počest tohoto typu vznikla 70kusová série Škoda Popular Monte Carlo. Ikonické označení pro sportovnější Škody pak v Mladé Boleslavi obnovili v roce 2011 u druhé generace Fabie. Po ní následovaly třetí Fabie, Citigo, Yeti, Rapid, Rapid Spaceback a naposledy Scala a Kamiq Monte Carlo.