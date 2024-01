Nejprodávanější Škoda v novém. Omlazená Octavia přiostří design a zlepší multimédia

Podobně jako loni, čeká i letos Škodu Auto rok nabitý novinkami. Ta hlavní, elektrické SUV Elroq, se zatím schovává, během několika týdnů ale v Mladé Boleslavi strhnou plachtu z omlazené Octavie. Český bestseller s novou tváří se zatím ukazuje v krátké upoutávce.

Je to vládce českého trhu s novými auty, na její zmodernizovanou podobu jsou tak upřené zraky mnoha laiků i odborníků. Ač to tak nevypadá, čtvrtá generace Octavie měla premiéru už na sklonku roku 2019 a do prodeje se dostala o pár měsíců později. Kroutí tedy už svůj čtvrtý rok, což v automobilových počtech bývá čas na modernizaci.

Jak naznačuje videoupoutávka zveřejněná automobilkou, změny nebudou nikterak zásadní. Na šok v podobě "čtyřoké" Octavie z roku 2017 zapomeňte, tady designéři spíš vyhlazovali vrásky. Maska chladiče tak bude nově širší, světelný podpis vpředu zase ostřejší. Vzadu se pak objeví nápis v novém fontu, který Škoda používá od loňského roku. Inovované bude i logo.

O změnách uvnitř se automobilka zatím nezmiňuje, můžeme tedy jen odhadovat podle nedávno odhaleného zmodernizovaného Golfu osmé generace. Technicky příbuzný model dostal lepší multimediální systém s novým softwarem a intuitivnějším ovládáním, které ostatně bylo často terčem kritiky i u Octavie. Jeho součástí je i umělá inteligence v podobě ChatGPT.

Podle změn u Golfu také můžeme odhadovat, že na Octavii čeká vylepšený plug-in hybridní pohon, který čistě na elektřinu ujede až 100 kilometrů a jeho baterku bude možné dobíjet stejnosměrným proudem o výkonu až 50 kW. Jinak by se paleta příliš měnit neměla, Octavia si tak nadále zachová benzinové i naftové motory, stejně jako pohon všech kol a sportovní verzi RS či terénní Scout.

Premiéra omlazené Octavie s karoserií liftback i kombi proběhne v řádu týdnů, uskuteční se ale pouze online.