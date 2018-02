před 3 hodinami

Nejprodávanější Kia na českém trhu se mění. Ze cee'du s apostrofem, na což často poukazovalo trio Clarkson, Hammond a May, je Ceed. Důvodem, proč se tak stalo, je zdůraznění evropského původu vozu. Ceed je totiž zkratka pro Community of Europe, with European Design. V překladu pro evropskou veřejnost s evropským designem. Není to ale jen jméno, co se změnilo. Kompaktní hatchback, kterého se od začátku produkce v Žilině v roce 2006 prodalo přes 1,28 milionu kusů, prodělal také výraznou změnu designu karoserie i interiéru. Více tak odpovídá sourozencům v čele se Stonicem a Stingerem. Na první dojmy, informace i fotografie se podívejte do následující galerie.

autor: Jan Matoušek | před 3 hodinami

Související





Hlavní zprávy