Nejprodávanějším autem je v Česku po roce opět Škoda Octavia. Hyundai i30 už je třetí

Méně nových osobních aut než loni se v Česku naposledy prodalo v roce 2013. Lehce přes 192 tisíc vozidel také znamená, že poprvé po sedmi letech se prodeje nedokázaly vyšplhat přes hranici 200 tisíc automobilů. Nejoblíbenější značkou je i nadále s velkým odstupem Škoda Auto, mezi modely se na první místo po roční přestávce vrátila Škoda Octavia.

Zatímco v roce 2021 prodeje nových aut v Česku i navzdory pandemii koronaviru a nedostatku čipů mírně vzrostly, loni se vrátila sestupná tendence. Meziročně si tak našlo majitele o 7,15 procenta méně aut než v roce předešlém, absolutně to znamená 192 087 osobních automobilů. Vyplývá to ze statistik, které dnes publikoval Svaz dovozců automobilů.

Je to nejmenší číslo od roku 2013, zároveň se také poprvé od roku 2014 prodalo méně než 200 tisíc nových automobilů.

"Počet registrací nových vozů na českém trhu vloni meziročně klesl, nicméně tato čísla ne zcela odráží realitu. Počty dodaných vozů jsou negativně ovlivněny omezenými výrobními kapacitami výrobců z důvodů narušených dodavatelských řetězců vlivem pandemie koronaviru a války na Ukrajině," komentuje výsledky vedoucího českého zastoupení Škoda Auto Jiří Maláček. "Očekáváme, že se bude situace v letošním roce nadále stabilizovat," dodává.

Podobně mluví i generální ředitel českého zastoupení korejské Kie Arnošt Barna: "V loňském roce jsme pociťovali silnou poptávku jak v Česku, tak v celé Evropě, ale kvůli omezené kapacitě výroby jsme nedokázali uspokojit tuto zvýšenou poptávku. Mnoho zákazníků tedy stále čeká na svůj vůz, proto trh zaznamenal pokles," říká. "Očekáváme, že rok 2023 přinese mírný růst trhu v souvislosti se zlepšujícími se dodávkami vozů z výroby napříč značkami," dodává Barna.

Mezi značkami je nadále s velkým náskokem první Škoda Auto, ačkoliv prodala o osm tisíc aut méně než v roce 2021. Druhé je Hyundai, třetí Volkswagen. Tady se pořadí v porovnání s rokem 2020 nezměnilo. Jména výrobců v desítce nejprodávanějších se až na BMW, které vystřídalo na desáté příčce Seat, rovněž nezměnila.

Na celkové pořadí se můžete podívat v tabulce níže, pořadí 25 nejprodávanějších aut (první je Škoda Octavia, následuje Škoda Fabia a třetí je poprvé Hyundai i30) pak najdete v galerii v úvodu článku.

10 nejprodávanějších značek automobilů v Česku za rok 2022

Značka Počet prodaných kusů Změna oproti 2020 1. Škoda 62 905 -11,33 % 2. Hyundai 18 604 -7,9 % 3. Volkswagen 16 020 -4,72 % 4. Toyota 12 267 +18,71 % 5. Kia 10 208 +4,3 % 6. Dacia 9203 +34,92 % 7. Ford 7399 +5,13 % 8. Mercedes-Benz 7329 -10,9 % 9. Peugeot 4891 -36,08 % 10. BMW 4624 -5,81 %

Mimo první desítku stojí za zmínku nástup čínské automobilky MG. Její SUV se začala prodávat teprve v polovině roku, přesto se jich nakonec prodalo 410, většina připadá na malý benzinový model ZS, což je více než třeba v případě Mitsubishi nebo Mini. Další čínská automobilka, Dongfeng, zapsala podstatně skromnějších 74 automobilů. Konstantně roste také korejský SsangYong, loni překonal hranici dvou tisíc prodaných aut.

Pozoruhodná je na českém trhu pozice superluxusních značek. Porsche loni zapsalo 560 prodaných aut, Ferrari 112, Bentley 64 a Rolls-Royce 37, jen o dva méně než Maserati. Nového majitele si také našlo 52 Lamborghini. Všechny jmenované automobilky meziročně rostly.

Nejoblíbenější třídou zůstávají mezi novými auty SUV, jejichž podíl je téměř 45 procent. Nižší střední třída, kam patří třeba Golf nebo Octavia, je druhá, nicméně s polovičními prodeji než SUV. Třetí skončila malá auta.

Výrazně loni poskočil počet prodaných elektromobilů. Dohromady jich bylo 3892, což představuje skoro třetinový nárůst. Také jejich podíl na trhu se výrazně zvedl na úroveň 2,03 procenta (byť na západoevropské trhy je to pořád velmi malý počet). To je skoro stejně jako u aut s pohonem na LPG a dokonce více než plug-in hybridů. Těch se loni prodalo "jen" 3560. Naproti tomu klasických hybridů a mildhybridů se prodalo skoro 25 tisíc kusů a jejich podíl na celkových prodejích se šplhá k 13 procentům.

Nejprodávanějším elektromobilem je bez překvapení Škoda Enyaq iV, ta si loni našla cestu skoro ke 1300 zákazníkům. Mezi plug-in hybridy je první Škoda Octavia iV, ovšem s výrazně skromnějším počtem 376 prodaných aut. Hybridům kralují Toyoty RAV4 a Corolla, které se těsně dostaly přes 1500 prodaných aut.

Ubylo ojetin, přibylo motorek

Podobně jako počet nově prodaných osobních aut klesl i počet nově prodaných lehkých užitkových vozidel na 16 908 kusů. To je o 14 procent méně než v roce 2021. Mezi značkami je lídrem Renault následovaný Fordem, nejprodávanějším modelem se stal Renault Master.

Mírně naopak narostl počet nových nákladních aut na 8988 kusů, nejvíce jich prodal Mercedes-Benz před Volvem, a také autobusů na 1215 kusů. Nejoblíbenější značkou se stalo Iveco.

Výrazně lépe než v roce 2021 se prodávaly motorky. Bylo jich 25 561, to znamená o necelých čtrnáct procent více. První je Honda, za ní skončila čínská značka CF Moto. Elektrický pohon má však jen zlomek strojů, 932, což znamená 3,65procentní podíl.

Jestliže předloni trhaly rekordy v prodejích ojetiny, loni se jejich počet vrátil víceméně na standardní úroveň. Do Česka se dovezlo 161 186 ojetých aut, o 13,2 procenta méně než v roce 2021. Nejvíce jich spadalo do kategorie mezi deseti a patnácti lety stáří, následují ojetiny mezi pěti a deseti lety a ojetiny starší patnácti let. Tradičně nejvíce se pak dovezlo škodovek, následují Volkswagen a Ford. Češi si ale loni dovezli třeba i tři auta značky Zbrojovka, dvě Bugatti, čtyři Wartburgy, 39 Trabantů, 110 Ferrari nebo 31 Rolls-Royců.

