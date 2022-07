Poptávka je, auta nejsou. Mezi nejprodávanějšími auty v Česku je i několik překvapení

Poptávka převyšuje nabídku nových osobních aut v Česku. Prodeje se za první pololetí letošního roku meziročně propadly o více než 12 procent, protože automobilky kvůli nedostatku dílů nestíhají vyrábět. Ještě loni prodeje překonaly hranici sta tisíc automobilů, letos jsou pod ní. Mezi tři nejprodávanější auta tak mohlo proniknout korejské Hyundai i30, doplňující dvě Škody.

Za první polovinu letošního roku se v Česku prodalo 98 916 automobilů, což je o 12,31 procenta horší číslo než v loňském roce. Důvody jsou jasné: problémy v logistice i ve výrobě kvůli váznoucím dodávkám komponentů, což po pandemii onemocnění covid-19 ještě prohloubil ruský útok na Ukrajinu. Svaz dovozců automobilů tak konstatuje, že poptávka nadále převyšuje možnosti většiny výrobců a dovozců aut. Je to ostatně celoevropský trend, prodeje padají i v Německu nebo Francii.

A propad se dá očekávat i za celý letošní rok. Analytická společnost PwC předpovídá, že se za 12 měsíců prodá 179 až 207 tisíc automobilů, tedy o asi 14 procent méně než v loňském roce. Zároveň ale také predikuje, že by se poptávka po nových autech měla postupně trochu snižovat.

Mezi značkami je nadále nejprodávanější Škoda, které s 31 678 prodanými kusy patří téměř třetina celého trhu s novými auty. Druhé je s výrazným odstupem Hyundai, které se dostalo lehce přes deset tisíc kusů. Třetí skončil Volkswagen, čtvrtá Toyota a pátá Kia. Mezi modely je první Škoda Fabia následovaná Octavií, třetí je Hyundai i30, které tak předstihlo Škodu Karoq. Za pozornost stojí i prodeje Cupry Formentor nebo propad Škody Kamiq. V galerii najdete přehled dvaceti nejprodávanějších aut letošní první poloviny roku.

Nejprodávanější značky v 1. pololetí roku 2022

Značka Prodeje Rozdíl oproti 2021 1. Škoda Auto 31 678 ks -20,09 % 2. Hyundai 10 103 ks -1,19 % 3. Volkswagen 8063 ks -22,94 % 4. Toyota 6464 ks +26 % 5. Kia 5544 ks +26,34 % 6. Dacia 4473 ks +39,35 % 7. Ford 3969 ks -5,14 % 8. Mercedes-Benz 3490 ks -29,42 % 9. BMW 2316 ks -15,01 % 10. Opel 2292 ks +13,07 %

Dominantní třídou jsou v Česku, podobně jako celoevropsky, modely SUV. Jejich podíl za šest měsíců přesáhl 44 procent. Kompakty, které jsou druhé, i malá auta se na SUV dívají s velkým odstupem. Poradenská firma PwC rovněž upozorňuje na fakt, že automobilky kvůli omezeným kapacitám preferují výrobu dražších aut s větší marží: i proto podíl SUV roste, zatímco podíl malých aut nebo kompaktů v první polovině roku klesl. Může s tím souviset i fakt, že skoro 73 procent všech prodaných aut jde do rukou firmám, které také preferují dražší vozy.

Kde je naopak vidět vzestupná prodejní tendence, to jsou elektromobily. Těch se za první pololetí prodalo 1918, což znamená nárůst o více než 50 procent. Částečně za to určitě může jejich stále se rozšiřující nabídka, a to i směrem k levnějším elektroautům, teoreticky na tom ale může být patrný i fenomén zmíněný výše, a tedy preference vozidel s vyšší marží. Vedle toho samozřejmě elektromobily snižují i flotilové emise v celkových evropských prodejích značek.

Lídrem trhu je bez překvapení Škoda, která prodala 782 elektrických Enyaqů iV. Následují tři značky, které dokázaly prodat přes sto elektromobilů - Volkswagen, Hyundai a Mercedes-Benz. Tesla s 97 auty zůstala těsně za stem kusů, podobně jako BMW a Kia s 96 elektromobily. Modelovým lídrem je Škoda Enyaq iV, následují Hyundai Kona Electric a Kia EV6. Nutno podotknout, že za Enyaqem už je to ale jen o desítkách prodaných elektromobilů.

Vedle elektromobilů rostl dvojnásobně také počet prodaných aut na LPG, která si našla 1985 zákazníků: naprostá většina volila Dacii, lídrem je Duster před Sanderem. Oba modely zaznamenaly přes šest stovek prodaných kusů. Nárůst zaznamenaly i klasické hybridy, naopak plug-in hybridy si meziročně pohoršily.

Vedle osobních aut zveřejnila SDA i prodeje dalších kategorií silničních vozidel. Lehkých užitkových aut se prodalo 8841 kusů, to je o 5,2 procenta méně než loni. Naopak mírně vzrostly prodeje nákladních aut a prodeje autobusů se zvedly o skoro polovinu. Výrazně větší zájem je v Česku také o motocykly, kterých se prodalo 15 178 kusů, to je o skoro pětinu více než v loňském roce. Jasným lídrem trhu je Honda, následují čínské CF Moto a Yamaha.

V galerii se podívejte na dvacet nejprodávanějších nových osobních aut letošní první poloviny roku.