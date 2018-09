Nejluxusnější SUV světa je v Praze. Rolls-Royce přivezl obra jménem Cullinan

před 58 minutami

Ještě před pár lety by to bylo nemyslitelné. A přece – to auto vzniklo, je obrovské a hýří přepychem. Rolls-Royce v Praze ukázal SUV Cullinan a my jsme byli u toho.

Pařížská ulice, hotel Intercontinental. Za okny je pod černou plachtou schovaná mohutná jachta na čtyřech kolech. Měří 5,3 metru a na střechu dohlédne snad jen basketbalista. Královská automobilka Rolls-Royce dlouho tvrdošíjně tvrdila, že žádné takové auto neudělá. Nebude to SUV, nebude to hřmotná čtyřkolka, dušovali se v Goodwoodu. Jenže stále rostoucí trend zvýšených aut je neúprosný, takže nakonec podlehli i aristokraté z Anglie. Teď stojí jejích veledílo před námi, a aby dostálo bohémské pověsti, jmenuje se po největším diamantu světa. Prohlédněte si fotografie Rolls-Royce Cullinan z jeho české premiéry: 16 fotografií Rolls-Royce Cullinan: Nejluxusnější SUV světa se představilo v Praze "Vítejte v srdci luxusu," říká Karel Kadlec z českého zastoupení nejluxusnější značky světa a s Peterem Schoppmannem, šéfem prodejů Rolls-Royce ve střední a východní Evropě, svorně stahují maskovací tkaninu přes sošku Spirit of Ecstasy na kapotě. Konec dohadům a pověrám, teď poprvé ho vidíme na vlastní oči. Má lávově červený lak, ebenově černá kola a zářící ledky. Jen marně hledáme ručně malovanou linku na bocích karoserie, kterou známe třeba z limuzíny Phantom, za tu bychom si určitě připlatili. Přehled Srovnání: SUV Rolls-Royce Cullinan a ti ostatní. Rozdrtí konkurenci luxusem i obřími rozměry? prohlédnout Rodokmen jinak velký Rolls nezapře, přesto je svou siluetou u britské automobilky jedinečným zjevením. "Cullinan se drží hesla Effortless, Everywhere a nabízí nenucený luxus, ať už se vydá kamkoliv," říká Peter Schoppmann a Karel Kadlec za něj slogan nejnovějšího modelu značky překládá jednoduše tak, že Cullinan se dostane všude a snadno. Pravda, je to první Rolls-Royce s pohonem všech čtyř kol a velmi sympaticky se staví proti trendu sdílených platforem svou vlastní "architekturou luxusu". "Stylově vás v zimě odveze na horskou chatu v Krkonoších, ale nenuceně se prodere i bahnem a štěrkem na vaše oblíbené místo k rybaření na řece," popisuje Kadlec. To už je obří Rolls celý obnažený, oba pánové otevírají dveře proti směru jízdy a zvou na prozkoumání interiéru. Palubní desku Cullinanu lze na přání vyzdobit i vlastní intarzií. | Foto: Matěj Žovinec Cullinan - a to je třeba podtrhnout - má jedny z nejpohodlnějších křesel na světě. Ostatně celý interiér je esencí dokonalosti, přestože si archaicky drží léta zažité tvary milionářských korábů z Goodwoodu. Světlu prostupujícímu prosklenou střechou sekundují tlumené stropní lampy či podsvícená loga na prazích. Zadní lavice je pohodlně proseděným gaučem, krásně se v něm uvelebíte. Ve sklápěcích stolcích najdete tablety, dveře se otevírají tlačítkem pomocí elektromotorků. To všechno známe, to všechno na anglických velikánech milujeme. Putinovo auto si budete moci koupit i v Evropě. Novodobé ZILy míří proti Rolls-Royci číst článek Dotek moderny odhalíte jak v šikovně skrytých USB konektorech, tak při prozkoumání dvojitě přeplňovaného dvanáctiválce o objemu 6,75 litru s výkonem 420 kW a točivým momentem 850 Nm. Jezdit můžete v pěti, ale i ve čtyřech. V takovém případě místo prostředního pasažéra vzadu převezme široký loketní stolek s barem ukrývajícím sklenky na šampaňské. To vše je k mání v balíčku za skoro osm a čtvrt milionu. Takový je startovní základ. Cenový strop? Ale kdeže, ten neexistuje, u Rolls-Royce si můžete připlatit za cokoliv. Třeba jen vychytávka v podobě dvou sedaček v kufru obrácených proti směru jízdy prý stojí několik set tisíc. Ale ten výhled z nich na rozbouřené moře při zastávce na kraji útesu, ten je k nezaplacení. U nás tahle vyhlídka očividně láká, vždyť několik objednávek na nový Cullinan už českému Rolls-Royci leží na stole.