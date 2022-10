Do čtvrt milionu už podle ceníků dovozců nekoupíte v Česku žádné nové auto. Ještě na jaře se do této sumy vešly dva modely ze segmentu těch nejmenších vozů, na podzim už ale ani ty nestojí méně než 250 tisíc korun. Pod hranici 300 tisíc se jich pak vejde celkem pět, i toto číslo ale bývalo ještě před pár lety výrazně větší. Do galerie se podívejte na čerstvý žebříček aut s cenou do 350 tisíc.

Všechny ceny uvedené v tomto přehledu vycházejí z ceníků a konfigurátorů, zveřejněných na stránkách dovozců jednotlivých značek. Může se samozřejmě stát, že některý dealer bude mít dané auto v nabídce ze skladových zásob levnější, na to ale tentokrát není brán zřetel. Zařazené jsou do přehledu i tři modely, u nichž automobilky deklarují dostupnost jen ze skladových zásob, nicméně ceníky jsou na jejich stránkách stále k dispozici.

Foto: Škoda Auto Škoda Fabia - od 349 900 Kč Ačkoliv Škoda Fabia nedávno opět zdražovala, tentokrát o deset tisíc korun, stejně se vejde mezi nejlevnější auta na trhu. Malý model z Boleslavi začíná na 349 900 korunách, přičemž v takovém případě má pod kapotou atmosférický litrový tříválec MPI o výkonu 59 kW v kombinaci s manuální pětistupňovou převodovkou. Vstupní výbava Ambition je nejen na poměry žebříčku nejlevnějších aut poměrně bohatá. Fabii tak nechybí nouzové brzdění s detekcí chodců a cyklistů, pomocník pro jízdu v pruhu, manuální klimatizace, rádio s 6,5palcovým displejem, elektrická přední okna, mlhovky nebo diodová čelní světla.