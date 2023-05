Na valné hromadě Volkswagenu létaly dorty. Emoce budí ujgurská továrna

Ministerstvo práce se chystá evidovat práci na dohodu. Chce tak získat přehled o využívání a řetězení dohod a také posílit příjem z odvodů. Debata se vede i o nastavení hranice výdělku, od které by se sociální pojištění mělo hradit, řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podrobnosti chce sdělit při představení reformy penzí. Podle údajů ministerstva práce počet dohod o provedení práce výrazně roste. Pojistné se neodvádí ze zhruba 50 miliard korun dohodových výdělků.

"Chceme zavést systém, který bude evidovat dohody, abychom měli přehled, kde dochází k řetězení dohod. Dohoda má naplňovat opravdu charakter toho, že je to nějaká doplňková činnost, která není soustavná. Za poslední roky se nám stalo to, že vlastně řetězení dohod - i u jednoho zaměstnavatele - začíná velmi silně nahrazovat standardní pracovněprávní vztah, ze kterého státu nejsou odváděny odvody. Pro toho daného člověka z toho nevyplývá ani žádné sociální zabezpečení do budoucna, jak v oblasti třeba ošetřovného, tak v oblasti důchodů," uvedl Jurečka.

Sociální a zdravotní odvody se nehradí, pokud měsíční odměna u dohody o provedení práce nepřesáhne 10 tisíc korun. U dohody o pracovní činnosti, na kterou se dá pracovat v průměru nejvýš 20 hodin týdně, se pojistné neplatí u výdělku pod čtyři tisíce korun. Odbory si opakovaně stěžovaly na to, že práce na dohody nahrazuje v mnoha případech běžné zaměstnání. Zmiňovaly takzvaný švarcsystém. S větším počtem malých dohod si pracovník může vydělat celkem desítky tisíc korun měsíčně, nic ale neodvádí.