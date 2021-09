Na elektřinu i s garáží pro Bugatti. Obří výstava obytných aut je plná novinek

Místo v hotelu dovolená ve vlastním. Pandemie koronaviru umocnila zájem lidí o obytná auta a přívěsy. Výrobci si mnou ruce a na výstavě Caravan Salon v německém Düsseldorfu vystavují, co mohou nabídnout. Oproti dřívějším ročníkům zabrali o tři čtvrtiny větší plochu. Caravan Salon 2021 probíhá v Německu do neděle pátého září. Podívejte se, co je na místě k vidění.