Mostecký autodrom láká na sraz milovníky historických aut. Mohou se projet po okruhu

Na závodním okruhu v Mostě se budou o víkendu prohánět veterány. Koná se tu závod historických aut spojený s festivalem The Most Classic zaměřeným na majitele a fanoušky klasických automobilů.

Letošní veteránská sezona se postupně chýlí ke konci. Mostecký autodrom láká milovníky motorsportu a historických aut na setkání a výstavu s názvem The Most Classic. Akce proběhne o nadcházejícím víkendu 6. a 7. října, kdy na dráze budou závodit okruhové speciály z 60. až 80. let v rámci šampionátu Histo Cup.

The Most Classic se loni konal vůbec poprvé. Letošní první ročník chce na akci navázat a nabídnout veteránistům zajímavý program. Akce je rozdělená na dva dny. V pátek by si akci měli užít především ti, kteří s veterány chtějí jezdit. Dopoledne budou mít příležitost auta prohnat po velkém závodním okruhu, odpoledne absolvovat společnou vyjížďku do Krušných hor zakončenou testem pravidelnosti na polygonu.

Hlavním festivalovým dnem The Most Classic je ale sobota, která má přilákat veřejnost z řad majitelů i sběratelů, ale i fanouškovskou komunitu.

"Mezi největší lákadla soboty se zařadí přehlídka klasických automobilů registrovaných účastníků a soutěž elegance, která prakticky nemá omezení. Na polygonu budou probíhat soutěžní jízdy pravidelnosti," popisuje detaily programu tiskový mluvčí Autodromu Most Radek Laube.

Letošní ročník akce nese podtitul Motorsport, design & umění. "Budou k vidění některé české automobily, které se účastnily letošního Le Mans Classic, přijede Scuderia Praha a její Ferrari Classiche, svou expozici budou mít i Alpine Cars či Škoda Auto a další značky," vypichuje body v programu Radek Laube.

Milovníky cenných veteránů by mohl přilákat Talbot-Lago T26 Grand Sport z roku 1948 se zakázkovou karoserií od firmy Figoni et Falaschi. Model má jedinečný design s dlouhou přídí s trojicí světlometů, splývavou linii střechy a zakrytá zadní kola. Řadí se mezi jedny z nejokázalejších automobilů své doby.

Vůz si tehdy objednal významný francouzský podnikatel Gilbert Fayol. Exemplář už ve značně zbídačeném stavu, prakticky rozložený v několika krabicích, před lety pořídili otec a syn Kudelovi z Chropyně, kteří mu dali ve své renovátorské dílně patřičnou péči. V roce 2018 se představil odborné veřejnosti a od té doby získal mnoho ocenění na veteránských soutěžích.