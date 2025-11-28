Z lidové socialistické škodovky je auto pro bohaté. Moderní "stovka" tvary překvapí

Návrh designéra Martina Paclta je už na první pohled impozantní. A vůbec nevadí, že jeho auto vzniklo jen díky virtuální realitě. S podobou moderní "stovky" si jinak člen týmu designérů světlometů vyhrál do nejmenšího detailu. "Vycházel jsem z proporcí modelu Superb a ve výsledku vznikl koncept, který je ještě o trochu větší," popisuje Paclt své auto.
"Stovku" si designér vybral i proto, že ji spousta lidí měla, byla to konec konců první škodovka, které se vyrobil více než milion kusů, proto si ji i pamatuje. Počátkem 70. let sice nebyla nadále dostupná každému, protože vlastnictví auta bylo stále spíše luxusem než pravidlem, každopádně šlo v určitou chvíli o jedno z nejrozšířenějších aut v tehdejším Československu.
"Škoda 100 mě i v souvislosti s aktuálním designovým směrem Modern Solid zaujala svými čistými a nadčasovými tvary," popisuje dále Paclt. Po zaobleném "embéčku" byly hranaté tvary "stovky" výraznou změnou, která odrážela estetiku tehdejší doby a posun ze 60. do 70. let. Stačí se podívat na tehdejší západoevropskou produkci.
Propis detailů vlastní původnímu autu vidíte i na moderním prototypu. Třeba vysoká linie dveří, klasický tříprostorový tvar karoserie nebo nasávací otvory v zadních blatnících. Ty má auto navzdory tomu, že jde samozřejmě o elektromobil.
Přísun vzduchu má na starosti hlavně "ploutev" v zadní části střechy. Na bocích už je to spíše doplněk pomrkávající směrem k originálu. "I elektromobil, kterým by tato vize měla být, potřebuje chlazení. Toto umístění nasávání nad střechou vypadá cool a zároveň je funkčním naváděním vzduchu do prostoru za kabinou, kde se nachází veškerá technika vozu, která vyžaduje chlazení. Dávalo mi smysl udržet koncepci původní stovky, která měla agregát vzadu," vysvětluje tvůrce.
Mimochodem zadní část bez okna - dnes stále častější prvek hlavně u některých elektromobilů - by měla svým tvarem evokovat naopak přední část s čelním sklem. Paclt tím opět vzhlíží směrem k originálu, u něhož byla přední i zadní okna na první pohled téměř totožná.
Poháněná jsou samozřejmě zadní kola, nad elektromotorem vzadu je prý i malý zavazadlový prostor. Ten hlavní, stejně jako u originálu, je ale vpředu.
Samozřejmě ale nechybí moderní prvky: třeba kapota s prolisem a nápisem "Škoda" nebo světelná lišta vpředu i vzadu. Že je tvůrce designérem světlometů, je na autě dobře viditelné.
Auto vznikalo nejprve klasicky, tužkou ve skicách na papír. "Když jsem našel myšlenku, která mi začala dávat smysl, rozvinul jsem ji více do detailů," vysvětluje Martin Paclt. Ten pro mladoboleslavskou automobilku pracuje už přes jedenáct let. Výsledné auto pak samozřejmě vznikalo ve 3D na počítači. Mimochodem základem auta se staly návrhy současného Superbu, i když nakonec s trochu jinými proporcemi.