Hranaté kupé je reinkarnací škodovácké legendy. Pod kapotou ale na retro nehraje

Na začátku září uběhlo 55 let od premiéry Škody 110 R na brněnském strojírenském veletrhu. Vrchol tehdejší nabídky nejen mladoboleslavské automobilky, ale i celého východního bloku vycházel z konstrukce běžné Škody 100 a vzadu měl čtyřválec s dvojitým karburátorem naladěný na 45,6 kW. Není to moc, ale při váze 880 kilo to i tak stačilo na překvapivě dynamickou jízdu.
Moderní podoba, kterou navrhl designér a člen týmu digitálního modelování Richard Švec, už s benzinovým motorem nepočítá. V duchu doby je to elektromobil, který to dává najevo i využíváním elementů třeba z nedávné elektrické studie Vision O. Chybí mu také klasická zrcátka, místo nich má kamery.
"Retro cestou jsem se vydávat nechtěl, mým cílem bylo přinést úplně novou podobu s promyšleným náznakem charakteristických prvků 'erka'," vysvětluje svou designovou vizi Švec. Vlastní je oběma autům minimalismus, že však aktuální návrh na retro nehraje, prozrazuje také absence kulatých předních světel, která byla pro 110 R typická.
Místo nich je moderní "erko" vlastně mrkačka: hlavně světla jsou totiž schovaná pod výsuvnými kryty. V černém pásu pak jsou diody pro denní svícení a samozřejmě nezbytné senzory. V duchu doby logo s okřídleným šípem nahradil nápis "Škoda".
Vzadu chybí typický stupňovitý tvar karoserie, místo toho střecha ostře přechází do "useknutého" víka kufru. Podobně jako vpředu je i vzadu černý panel.
Ač Švec nechtěl sklouznout k retru, pár prvků z původního "erka" na jeho návrhu nakonec uvidíte. Třeba pod zadními bočními okénky jsou nasávací otvory, původní kupé mělo kvůli chlazení motoru podobné průduchy v zadních blatnících. Rozšířené blatníky, ochranný rám v interiéru, kola s centrální maticí nebo žebrování v přední části kapoty je zase odkazem na závodní Škodu 130 RS, která ze 110 R vycházela.
Na rozdíl od některých jiných návrhů ve škodovácké sérii, moderní "erko" začalo vznikat klasicky na papíře skicováním. Až posléze Richard Švec auto posunul do digitálního světa a v počítači vytvořil i jeho 3D model.
Skutečných 110 R nakonec mezi lety 1970 a 1980 vzniklo přes 57 tisíc kusů. Okruhová verze 130 RS vyhrála Škodovce Mistrovství Evropy cestovních vozů na okruzích v roce 1981, soutěžní provedení zase dominovalo své třídě například v Rallye Monte Carlo v roce 1977.