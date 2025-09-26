Auto

Hranaté kupé je reinkarnací škodovácké legendy. Pod kapotou ale na retro nehraje

Hranaté kupé je reinkarnací škodovácké legendy. Pod kapotou ale na retro nehraje
Designér Richard Švec se rozhodl v rámci cyklu Škoda Auto předělat do moderní podoby kupé 110 R.
Vycházel přitom z premisy, že nechce dělat retro.
A tak je jeho vize kupé zcela odlišná od původního provedení, hodně si hraje s geometrickými tvary.
Některými prvky odkazuje na moderní koncept Vision O. Zobrazit 14 fotografií
Foto: Škoda Auto
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 2 hodinami
Designéři Škoda Auto poslední měsíce pravidelně přicházejí se známými vozy minulosti přetvořenými do moderní podoby. Neunikly tomu Favorit, Ferat ani Felicia Fun. Tentokrát si ale v Mladé Boleslavi vzali to možná vůbec největší sousto. Do moderní podoby totiž návrhář Richard Švec předělal kupé 110 R.

Na začátku září uběhlo 55 let od premiéry Škody 110 R na brněnském strojírenském veletrhu. Vrchol tehdejší nabídky nejen mladoboleslavské automobilky, ale i celého východního bloku vycházel z konstrukce běžné Škody 100 a vzadu měl čtyřválec s dvojitým karburátorem naladěný na 45,6 kW. Není to moc, ale při váze 880 kilo to i tak stačilo na překvapivě dynamickou jízdu.

Související

Šeď socialismu rozzářená veselými barvami. Zapomenutý katalog Škody 110 R s Feratem

Škoda 110 R prospekty
24 fotografií

Moderní podoba, kterou navrhl designér a člen týmu digitálního modelování Richard Švec, už s benzinovým motorem nepočítá. V duchu doby je to elektromobil, který to dává najevo i využíváním elementů třeba z nedávné elektrické studie Vision O. Chybí mu také klasická zrcátka, místo nich má kamery.

"Retro cestou jsem se vydávat nechtěl, mým cílem bylo přinést úplně novou podobu s promyšleným náznakem charakteristických prvků 'erka'," vysvětluje svou designovou vizi Švec. Vlastní je oběma autům minimalismus, že však aktuální návrh na retro nehraje, prozrazuje také absence kulatých předních světel, která byla pro 110 R typická.

Místo nich je moderní "erko" vlastně mrkačka: hlavně světla jsou totiž schovaná pod výsuvnými kryty. V černém pásu pak jsou diody pro denní svícení a samozřejmě nezbytné senzory. V duchu doby logo s okřídleným šípem nahradil nápis "Škoda".

Vzadu chybí typický stupňovitý tvar karoserie, místo toho střecha ostře přechází do "useknutého" víka kufru. Podobně jako vpředu je i vzadu černý panel.

Související

Nejvzácnější Škoda se vrací. Felicia Fun má elektrickou tvář, ikonický prvek jí chybí

moderní Škoda Felicia Fun
16 fotografií

Ač Švec nechtěl sklouznout k retru, pár prvků z původního "erka" na jeho návrhu nakonec uvidíte. Třeba pod zadními bočními okénky jsou nasávací otvory, původní kupé mělo kvůli chlazení motoru podobné průduchy v zadních blatnících. Rozšířené blatníky, ochranný rám v interiéru, kola s centrální maticí nebo žebrování v přední části kapoty je zase odkazem na závodní Škodu 130 RS, která ze 110 R vycházela.

Na rozdíl od některých jiných návrhů ve škodovácké sérii, moderní "erko" začalo vznikat klasicky na papíře skicováním. Až posléze Richard Švec auto posunul do digitálního světa a v počítači vytvořil i jeho 3D model.

Související

Po této škodovce by toužil celý svět. Černé kupé vstalo z popela, pohonem už neděsí

moderní Škoda Ferat
16 fotografií

Skutečných 110 R nakonec mezi lety 1970 a 1980 vzniklo přes 57 tisíc kusů. Okruhová verze 130 RS vyhrála Škodovce Mistrovství Evropy cestovních vozů na okruzích v roce 1981, soutěžní provedení zase dominovalo své třídě například v Rallye Monte Carlo v roce 1977.

Prohlédnout si 14 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Volkswagen omezuje výrobu, o elektroauta není zájem. Škodovka ale jede na plný plyn

Volkswagen omezuje výrobu, o elektroauta není zájem. Škodovka ale jede na plný plyn

ADAC otestoval rekordních 31 zimních pneumatik, jedenáct značek výrazně neuspělo

ADAC otestoval rekordních 31 zimních pneumatik, jedenáct značek výrazně neuspělo
7 fotografií

Elektrická chyba za miliardy. Porsche mají z krize vytáhnout spalovací motory

Elektrická chyba za miliardy. Porsche mají z krize vytáhnout spalovací motory

Oblíbené SUV ukazuje cestu příštích škodovek. Druhý VW T-Roc už zná české ceny

Oblíbené SUV ukazuje cestu příštích škodovek. Druhý VW T-Roc už zná české ceny
16 fotografií
auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem nová auta Škoda Auto Škoda 110 R design

Právě se děje

před 5 minutami
Covid útočí, hlásí data. Nová varianta přináší nezvyklé příznaky a šíří se rychleji

Covid útočí, hlásí data. Nová varianta přináší nezvyklé příznaky a šíří se rychleji

Zaznamenané byly i první případy chřipky, což může naznačovat časnější začátek epidemie.
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno

Komentář: Cenzura v USA: Trumpův vynález, nebo jen republikáni vrací úder?

Aktualizováno před 50 minutami
Povolte nám novou jadernou elektrárnu a pomůžeme vám, žádá Lukašenko Putina

ŽIVĚ
Povolte nám novou jadernou elektrárnu a pomůžeme vám, žádá Lukašenko Putina

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 54 minutami
Češi v Pekingu září. Menšík zabral v pravý čas, kráčí dál i trio tenistek
2:25

Češi v Pekingu září. Menšík zabral v pravý čas, kráčí dál i trio tenistek

Dalším soupeřem Menšíka bude Francouz Cazaux, Bouzková vyzve Rusku Kuděrmětovovou a Krejčíková narazí na Američanku Kesslerovou.
před 1 hodinou
Gastronomická esa se Schillerovou. Dohodli se na změně, kterou označují za přelomovou
7:50

Gastronomická esa se Schillerovou. Dohodli se na změně, kterou označují za přelomovou

Spropitné tvoří u zaměstnanců v gastronomii 20 až 50 procent příjmů, osvobození od daní a pojistného by jim velmi pomohlo, tvrdí jejich šéfové.
Aktualizováno před 1 hodinou
Svět řeší, co bude se Siniakovou. Tohle je pro ni sakra málo, diví se slavná trenérka

Svět řeší, co bude se Siniakovou. Tohle je pro ni sakra málo, diví se slavná trenérka

Deblový fenomén z Česka se chystá bořit další tenisové milníky.
před 1 hodinou
Fotbalová Plzeň mění majitele. Viktorii koupil nejbohatší Čech

Fotbalová Plzeň mění majitele. Viktorii koupil nejbohatší Čech

Novým většinovým majitelem fotbalové Viktorie Plzeň je podnikatel Michal Strnad. Adolf Šádek zůstává předsedou představenstva a generálním ředitelem.
Další zprávy