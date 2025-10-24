Auto

Mohla to být třeba nová Octavia. Škoda oživila další legendu, asi ji ani nepoznáte

Mohla to být třeba nová Octavia. Škoda oživila další legendu, asi ji ani nepoznáte
Ve Škoda Auto se rozhodli oživit kupé 1000 MBX, kterých vzniklo jen lehce přes 2,5 tisíce kusů.
Novinka by měla být elektrická a není to kupé v klasickém slova smyslu.
I kvůli praktickému interiéru určenému pro aktivní životní styl o něm Škoda mluví jako o crossoveru.
Interiér má původně konfiguraci 2+2, ale pomocí zadních výklopných sedáků se dokáže rychle přeměnit i ve dvoumístné praktické auto. Zobrazit 10 fotografií
Foto: Škoda Auto
Jan Matoušek Jan Matoušek
před 1 hodinou
Klidně by to mohla být nová Octavia, vždyť vizuální prvky z Visionu O na sobě má. Mohla, ale není. Škoda Auto totiž oprášila další ikonu ze své historie a nechala ji předělat do moderní podoby. Zatímco Ferat, Favorit nebo i Felicii Fun byste v novém kabátě nejspíše poznali, co se ukrývá v tomto autě dost možná leckoho překvapí.

MBX 2.0, tak je na designových skicách toto auto označováno. Už to napoví, že designéři Antti Savio a David Stingl se rozhodli oživit Škodu 1000 MBX, která proslula hlavně ukončením středového sloupku v polovině karoserie, což při stažených oknech vyvolávalo dojem jejich absence. A ač se to nezdá, s tímto prvkem pracovali i tvůrci moderní podoby vozu.

Související

Škoda 1000 MBX slaví 55 let. Unikátní tudor nemá středové sloupky, dodnes je raritou

Škoda 1000 MB
20 fotografií

Ve skutečnosti má totiž vize čtveřici dveří: delší vpředu, kratší vzadu. Jako třeba u Mazdy RX-8. Oba páry dveří jsou však posuvné, což se hodí do města a připomíná to pro změnu Peugeot 1007. Když se tak dveře od sebe odsunou, vznikne nástupní prostor nijak nerušený zmíněným bočním sloupkem. A ještě jedna vzpomínka na minulost, kterou je netradiční zadní sloupek s negativním sklonem.

"Koncept nemá klasické zadní okno, což přináší více místa pro zavazadla a zároveň dodává vozu sportovnější a kompaktnější vzhled. Umožnila to instalace kamery," popisuje své dílo návrhář exteriéru Antti Savio.

Inspirací mu jsou mimo jiné klasické sedany 60. a 70. let, stejně jako brutalistní architektura, jejíž vrchol byl v 50. až 70. letech minulého století. Časově se tak obě zdrojnice Savia vlastně tak trochu překrývají. Do nového MBX se sedany propisují tvarem karoserie, brutalismus zase místy až geometrickými a mohutnými prvky.

Přesto auto podle Anttiho Savia nemá působit agresivně jako moderní sporťáky, ale naopak spíše přátelsky a elegantně, což bylo kupé vlastní právě v éře původní 1000 MBX. Ta patří dnes mimochodem k nejvzácnějším škodovkám historie, včetně silnější verze 1100 MBX jich vzniklo jen 2517 kusů.

Související

Hranaté kupé je reinkarnací škodovácké legendy. Pod kapotou ale na retro nehraje

Škoda 110 R moderní
14 fotografií

Zpátky ale k reinkarnaci, která chce být také mimořádně praktická. A to je pro změnu doména designéra interiéru Davida Stingla. Ten použil konfiguraci sedadel 2+2, vpředu je dokonce široká lavice pomrkávající směrem k některým autům minulosti. Vzadu jsou sedačky samostatné, ale s nahoru výklopnými sedáky. Stingl k tomu říká, že tak lze snadno měnit konfigurace interiéru i s ohledem na vyšší přepravní kapacitu v dvoumístném uspořádání.

Když totiž vyklopíte zadní sedáky, má se do auta vejít klidně jízdní kolo. To vše i díky ploché podlaze: jak asi tušíte i podle vnějších prvků v jazyce Modern Solid, moderní MBX by bylo elektromobilem. Kdyby reálně existovalo. "Nemá to být jen zábavné kupé jako druhé auto do rodiny, cílem je nabídnout nebývalou každodenní použitelnost," vysvětluje vizi David Stingl. I proto se používá pro auto klidně označení crossover.

Související

Velký návrat z Mladé Boleslavi. Škoda Favorit se proměnila do nečekané podoby

Škoda Favorit návrh nové generace
13 fotografií

Z technických prvků pak Škoda upozorňuje na vzduchové odpružení, právě kvůli možnosti jezdit sportovně i naopak využívat kupé k aktivnímu životnímu stylu. Palubní deska pak má podobu proskleného oválného tubusu, do kterého je promítán obraz. Oválný tvar mají i volant nebo opěrky hlavy, je to odkaz na přístrojový štít původní 1000 MBX.

Navrhování auta zabralo Saviovi se Stinglem tři až čtyři týdny. "Scházeli jsme se alespoň dvakrát týdně, především abychom prodiskutovali propojení interiéru a exteriéru. Chtěli jsme se ujistit, že vytváříme něco, co odpovídá současné filozofii značky Škoda," říká Antti Savio. Nápad na moderní MBX měl prý v baru, kde si ho také hned načrtl.

Prohlédnout si 10 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Manuál MQ 200 ve škodovkách skončí. Závod sníží počet zaměstnanců

Manuál MQ 200 ve škodovkách skončí. Závod sníží počet zaměstnanců

"Očekává se významný dopad." EU uvalila sankce na AvtoVAZ i jeho šéfa Sokolova

"Očekává se významný dopad." EU uvalila sankce na AvtoVAZ i jeho šéfa Sokolova
4 fotografie

Čína drží Evropu pod krkem. Automobilkám sebrala důležité čipy, VW už omezuje výrobu

Čína drží Evropu pod krkem. Automobilkám sebrala důležité čipy, VW už omezuje výrobu

Největší nešvar, který ničí silnice. Většina zkontrolovaných kamionů je přetížených

Největší nešvar, který ničí silnice. Většina zkontrolovaných kamionů je přetížených
auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem nová auta Škoda Auto design

Právě se děje

Aktualizováno před 37 minutami
O křeslo šéfa ODS se hlásí další uchazeč, do strany chce "vrátit smysl politiky"

ŽIVĚ
O křeslo šéfa ODS se hlásí další uchazeč, do strany chce "vrátit smysl politiky"

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 48 minutami

Nádhera. Ve starém kamenolomu vznikla nová bytovka, architekti vsadili na přírodu

Nádhera. Ve starém kamenolomu vznikla nová bytovka, architekti vsadili na přírodu
Prohlédnout si 23 fotografií
...
Na místě, kde kdysi duněly stroje kamenolomu, dnes šumí listí a zurčí voda.
před 53 minutami
Katastrofa v Římě, bědují Italové po vítězství Plzně. Viktoria překvapila diváky

Katastrofa v Římě, bědují Italové po vítězství Plzně. Viktoria překvapila diváky

"Výkony útočníků jsou žalostné. Není to krize, ale rozhodně je to varování," napsal deník Corriere dello Sport.
Aktualizováno před 1 hodinou
Absurdní, vzpomíná Kocumová. Vyhodili ji z televize, aféru nechápe dodnes

Absurdní, vzpomíná Kocumová. Vyhodili ji z televize, aféru nechápe dodnes

Je to už šestnáct let, přesto si Zuzana Kocumová aféru, kterou několik dní žilo sportovní Česko, stále živě pamatuje.
Aktualizováno před 1 hodinou
Cirkus v Chorvatsku. Sparta dohraje duel až v pátek, proti Bohemians nastoupí později

Cirkus v Chorvatsku. Sparta dohraje duel až v pátek, proti Bohemians nastoupí později

Zápas 2. kola ligové fáze Konferenční ligy mezi Rijekou a Spartou byl po první půli za stavu 0:0 předčasně ukončen. Dohraje se v pátek od 16:00.
před 1 hodinou
Většina Čechů nechce střídání času. Klíčový posun k velké změně má přijít z Bruselu

Většina Čechů nechce střídání času. Klíčový posun k velké změně má přijít z Bruselu

Češi se většinově shodují, že by mělo dojít ke zrušení střídání času. Shoda ovšem nepanuje na tom, jestli by se měl ponechat letní, nebo zimní čas.
před 1 hodinou
V Jihlavě začíná festival dokumentárních filmů. Nabídne OnlyFans i Zelenského

V Jihlavě začíná festival dokumentárních filmů. Nabídne OnlyFans i Zelenského

Festival přinese např. snímek Virtuální přítelkyně o fenoménu převážně pornografické stránky OnlyFans nebo dokument o propagandě v ruských školách.
Další zprávy