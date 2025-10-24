Mohla to být třeba nová Octavia. Škoda oživila další legendu, asi ji ani nepoznáte

MBX 2.0, tak je na designových skicách toto auto označováno. Už to napoví, že designéři Antti Savio a David Stingl se rozhodli oživit Škodu 1000 MBX, která proslula hlavně ukončením středového sloupku v polovině karoserie, což při stažených oknech vyvolávalo dojem jejich absence. A ač se to nezdá, s tímto prvkem pracovali i tvůrci moderní podoby vozu.
Ve skutečnosti má totiž vize čtveřici dveří: delší vpředu, kratší vzadu. Jako třeba u Mazdy RX-8. Oba páry dveří jsou však posuvné, což se hodí do města a připomíná to pro změnu Peugeot 1007. Když se tak dveře od sebe odsunou, vznikne nástupní prostor nijak nerušený zmíněným bočním sloupkem. A ještě jedna vzpomínka na minulost, kterou je netradiční zadní sloupek s negativním sklonem.
"Koncept nemá klasické zadní okno, což přináší více místa pro zavazadla a zároveň dodává vozu sportovnější a kompaktnější vzhled. Umožnila to instalace kamery," popisuje své dílo návrhář exteriéru Antti Savio.
Inspirací mu jsou mimo jiné klasické sedany 60. a 70. let, stejně jako brutalistní architektura, jejíž vrchol byl v 50. až 70. letech minulého století. Časově se tak obě zdrojnice Savia vlastně tak trochu překrývají. Do nového MBX se sedany propisují tvarem karoserie, brutalismus zase místy až geometrickými a mohutnými prvky.
Přesto auto podle Anttiho Savia nemá působit agresivně jako moderní sporťáky, ale naopak spíše přátelsky a elegantně, což bylo kupé vlastní právě v éře původní 1000 MBX. Ta patří dnes mimochodem k nejvzácnějším škodovkám historie, včetně silnější verze 1100 MBX jich vzniklo jen 2517 kusů.
Zpátky ale k reinkarnaci, která chce být také mimořádně praktická. A to je pro změnu doména designéra interiéru Davida Stingla. Ten použil konfiguraci sedadel 2+2, vpředu je dokonce široká lavice pomrkávající směrem k některým autům minulosti. Vzadu jsou sedačky samostatné, ale s nahoru výklopnými sedáky. Stingl k tomu říká, že tak lze snadno měnit konfigurace interiéru i s ohledem na vyšší přepravní kapacitu v dvoumístném uspořádání.
Když totiž vyklopíte zadní sedáky, má se do auta vejít klidně jízdní kolo. To vše i díky ploché podlaze: jak asi tušíte i podle vnějších prvků v jazyce Modern Solid, moderní MBX by bylo elektromobilem. Kdyby reálně existovalo. "Nemá to být jen zábavné kupé jako druhé auto do rodiny, cílem je nabídnout nebývalou každodenní použitelnost," vysvětluje vizi David Stingl. I proto se používá pro auto klidně označení crossover.
Z technických prvků pak Škoda upozorňuje na vzduchové odpružení, právě kvůli možnosti jezdit sportovně i naopak využívat kupé k aktivnímu životnímu stylu. Palubní deska pak má podobu proskleného oválného tubusu, do kterého je promítán obraz. Oválný tvar mají i volant nebo opěrky hlavy, je to odkaz na přístrojový štít původní 1000 MBX.
Navrhování auta zabralo Saviovi se Stinglem tři až čtyři týdny. "Scházeli jsme se alespoň dvakrát týdně, především abychom prodiskutovali propojení interiéru a exteriéru. Chtěli jsme se ujistit, že vytváříme něco, co odpovídá současné filozofii značky Škoda," říká Antti Savio. Nápad na moderní MBX měl prý v baru, kde si ho také hned načrtl.