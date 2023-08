Mladých řidičů ubývá, seniorů za volantem je naopak stále víc

Čeští řidiči stárnou, mladých lidí do 25 let za volantem ubývá. Zatímco v roce 2014 vlastnilo řidičský průkaz asi 68 procent všech lidí od 18 do 25 let, nyní je to necelých 61 procent. Průměrný věk držitele řidičského průkazu je oproti roku 2014 o tři roky vyšší, a to přes 48 let. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy.

Podle Ústředního automotoklubu ČR se situace změní v příštích letech, kdy budou do věku 18 let dorůstat nejsilnější populační ročníky. Celkový počet řidičů v ČR se snížil od roku 2014 asi o procento na 6,03 milionu. V roce 2014 bylo v Česku mezi 18 a 25 lety dohromady 678 805 lidí s řidičským průkazem. Letos k polovině srpna to bylo o zhruba 34 procent méně, a to 506 698 lidí. Související Změny: "Zelenou" kartu necháte doma, za auto ručí řidič a dražší povinné ručení Podle Jiřího Pavelka z automotoklubu mladí lidé řídí rádi stále stejně. Řekl, že situace mimo jiné souvisí s demografickým vývojem v Česku, kdy klesá v populaci podíl mladých lidí. "Nicméně i tento trend se v příštích letech změní, neboť do věku 18 let nám dorůstají nejsilnější populační ročníky," uvedl. Podle dat Českého statistického úřadu bylo lidí mezi 18 a 25 lety na začátku roku 2014 asi 991 tisíc, na konci loňského roku pak asi o 21 procent méně, zhruba 820 tisíc. Dalším faktorem podle Pavelka může být i větší přesun lidí do měst a využívání městské hromadné dopravy. "Nikoliv posledním faktorem byly covidové roky a nyní se k tomu přidává ekonomická situace, kdy mohou být ceny všeho ohledně motorismu pro mladé vysoké," dodal. Související Já ne, to oni. Většina Čechů zažívá na silnici strach, u sebe však chybu nevidí Ke zvyšování průměrného věku také přispívá větší množství řidičů nad 70 let. Od roku 2014 se jejich počet zvýšil o 45 procent na celkových 725 560. Počet držitelů řidičského průkazu nad 80 let v Česku se zvýšil o asi 82 procent na 137 806, nad 90 let se počet řidičů více než ztrojnásobil na nynějších 7230. Pavelek uvedl, že podle zákona čeká každého řidiče nejpozději v den jeho 65. narozenin zdravotní prohlídka, která se pak opakuje v 68 letech, a dále se opakuje každé dva roky. "Vedle zatížení stávající infrastruktury zdravotníků bychom měli diskutovat o tom, jak zodpovědně oni, ale i samotní senioři, hodnotí svoje řidičské schopnosti. Samozřejmě je také na místě pamatovat na vzdělávání seniorů v oblasti nových pravidel silničního provozu a dobrovolných dodatečných jízd," dodal Pavelek. 5:19 Ty to zvládneš.cz - MLADÍ ŘIDIČI | Video: Záchranný kruh

