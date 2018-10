Radikální omezení: Madrid na 80 % ulic sníží povolenou rychlost na 30 km/h

Španělská metropole se přidává k evropským městům, která omezují povolenou rychlost. Kromě toho chce omezit vjezd starších aut do centra a zabránit parkování skútrů na chodnících.

Madridská radnice minulý týden schválila řadu opatření, které podle ní mají přispět ke snížení emisí a zvýšení bezpečnosti dopravy. Tím nejvýraznějším je plošné omezení nejvyšší povolené rychlosti na 30 km/h, které má ve španělské metropoli platit ve všech jednosměrkách a ulicích s jedním obousměrným jízdním pruhem. Zdá se to sice jako přísné kritérium, ale podle El País má toto opatření zasáhnout 80 % madridských ulic.

Ve vybraných oblastech, kde je chodník ve stejné výškové úrovni jako vozovka, má být rychlost snížena na 20 km/h. Podobně jako je tomu v obytných zónách. V místech, kde bude platit třicítka, budou moci chodci přecházet ulici všude, kde se jim zachce, pokud neomezí dopravu. V oblastech s dvacítkou pak dokonce budou mít před auty přednost.

Plán zavést třicetikilometrovou rychlost jako základní rychlostní omezení po celém městě již oznámili také třeba v Londýně. Do čtyř let by tam měly ulice s třicetikilometrovým omezením tvořit 70 % všech komunikací. Již od roku 1992 pak platí stejné takřka plošné omezení nejvyšší dovolené rychlosti v rakouském Štýrském Hradci.

Opatření v Madridu se však netýkají jen rychlosti. Španělé plánují rozšířit množství světelných křižovatek kontrolovaných kamerami.

Zásadní změna se ale dotkne také oblíbených motorek a skútrů: ty totiž nebudou moci parkovat na chodnících, které nemají na šířku tři metry a v pětimetrové vzdálenosti od přechodů pro chodce. Cyklisté budou moci na červené odbočit doprava, jako kdyby měli zelenou doplňkovou šipku.

Po německém vzoru chce Madrid navíc omezit vjezd starších a neekologických aut. Zatímco rezidenti budou moci do centra vjet volně, pro přespolní budou platit omezení.

Volný vjezd budou mít elektromobily, hybridy a vozidla na alternativní paliva (LPG a CNG). Benzinové vozy splňující normu Euro 3 a vyšší a diesely s normou novější, než je Euro 4, budou moci parkovat na vyhrazených místech. Starší auta do centra nebudou smět vůbec.

Změny začnou v Madridu platit 23. listopadu.