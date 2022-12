20. místo: Fiat, 583 vozů

Letošní výsledek je proti loňskému nižší o 43 procent. V nabídce chybí praktický van Dobló i levný mistr prostoru 500 L. Zákazníci pomýšlející na Pandu nebo Tipo mají hlouběji do kapsy a těžce nesou zdražování posledních tří let. Zatímco na podzim 2019 stála nejlevnější Panda 219 tisíc korun, dnes je to 325 tisíc. Přitom nejde o nový model, ale o dílčí modernizaci.