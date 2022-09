Musí to být britské. Proč královna Alžběta nakonec přesedla do Bentley

Svá auta si málokdy kupovala, zato si je pečlivě vybírala. O přízeň britské královny Alžběty se za dlouhou dobu jejího vládnutí ucházely snad všechny prestižní značky, oficiálními modely Buckinghamského paláce se však nakonec staly jen tři: Daimler, Rolls-Royce a Bentley.

Jak by měla reprezentativní limuzína pro Její Výsost královnu Alžbětu II vypadat, bylo dlouhá léta veřejným tajemstvím. Především uvnitř auta nesměla být žádná kůže, přípustný byl pouze šedý plyš. Nastupování a vystupování z vozu mělo být důstojné, aby se při tom nemusela kroutit jako britští premiéři, kteří z důvodu image volili běžné jaguary. Královna si také přála, aby za okny vozu byla dobře vidět a mohla pohodlně kynout poddaným, aniž by se přitom nakláněla k okénku.

Ale především vůz musela vyrobit britská automobilka. Dokonce tak britská, že v očích královny nestačilo mít jen dlouhou tradici a sídlo na ostrovech. O tom se v roce 2001 přesvědčil Rolls-Royce, tehdy čerstvě v majetku automobilky BMW. Jeho zástupce s nabídkou stavby nové limuzíny vypoklonkovala Alžběta z paláce s tím, že po převzetí značky probíhá výroba rollsů převážně v Německu.

Tím se také završila půlstoletí dlouhá éra, kdy auta britskému dvoru dodávala "nejlepší automobilka světa". Nové příležitosti se okamžitě chopil Bentley, který byl v té době už také v německých rukou, ale zachoval výrobu v továrně v Crewe.

Daimler, auta pro krále

Nápad motorizovat britskou královskou rodinu ale v roce 1900 nastínil při audienci u královského dvora někdo úplně jiný. Průmyslník Frederick Richard Simms měl od Gottlieba Daimlera koupenou licenci na výrobu spalovacího motoru a hodlal rozjet produkci aut v Británii ve velkém. O dva roky později se jeho společnost Daimler Motor Company skutečně stává oficiálním dodavatelem vozů královské rodiny, a z jejího lesku bude následně těžit dlouhá desetiletí. S vyslovením jména Daimler dodnes části Britů naskočí slogan "The Car for Kings", který automobilka při každé příležitosti neopomněla použít.

Monopol Daimleru v Buckinghamském paláci by patrně trval mnohem déle, kdyby začátkem 50. let prince Philipa neokouzlil Rolls-Royce Phantom IV. Luxusní limuzína sice nebyla stavěna exkluzivně pro královnu, ale i tak ji automobilka dodávala pouze úzkému okruhu vyvolených zájemců. Do roku 1956 vzniklo pouhých 18 kusů, přičemž španělský diktátor Franco koupil rovnou tři najednou. Britská královská rodina se projevila o něco skromněji, když si objednala pouze dva phantomy.

A vydržela v nich jezdit až do roku 1968, kdy se na scéně objevuje Phantom VI, který v koloně královských aut dodnes zaujme nezvykle řešenou zadní částí střechy, nápadně připomínající skleník. Poslední z královniných služebních vozů, Bentley State Limousine z roku 2002, navrhl autor novodobé Octavie Dirk van Braeckel. Ačkoliv je autu letos už dvacet let, vedle barokních rollsů působí moderně.

Královna automechanička

Během druhé světové války se Alžběta vyučila automechanikem a získala vůdčí list na náklaďáky. V dokumentu odvysílaném BBC u příležitosti jejích 90. narozenin se s šátkem na hlavě prohání ve svém tmavozeleném Land Roveru Defender, který ale nebyl jejím jediným soukromým vozem. Až do roku 2004 řídila třistakoňový Daimler Super V8, začátkem 70. let byla často k vidění v Roveru P5B.

V posledních letech ji auty zásoboval hlavně Bentley, od kterého dostala darem sedan Mulsanne a SUV Bentayga. Dobrý vkus projevila Alžběta v případě dárku pro prince Charlese k jeho 21. narozeninám, když mu v roce 1969 pořídila Aston Martin DB6. I ten je ostatně k vidění ve stálé expozici aut rodiny Windsorů, která vznikla na jejich letním sídle Sandringham House v anglickém Norfolku.

Kdo však chce královská auta vidět v akci, musí počkat na některou z oficiálních příležitostí. Takovou byla například svatba prince Williama a Kate Middletonové před jedenácti lety, další nás bohužel čeká už v příštích dnech.