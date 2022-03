Konečně elektromobil, který není SUV. BMW i4 má konkurovat veleúspěšné Tesle Model 3

Je to paradox doby, která přeje SUV - nejprodávanějším elektromobilem v Evropě je sedan Tesla Model 3. Tradiční automobilky mu dlouho nedokázaly nabídnout přímého konkurenta a mění se to až nyní, s příchodem BMW i4. My jsme se s ním mohli krátce svézt.

V duchu současné filozofie BMW není i4 autem, které by vzniklo od základu jako elektromobil. Ve své podstatě se jedná o elektrickou řadu 4 Gran Coupé, tedy stylový nízký liftback, který v nabídce značky figuruje jako sexy alternativa k řadě 3 a praktičtější verze klasické dvoudveřové řady 4 Coupé. BMW i4 je řadou 4 Gran Coupé s čistě elektrickým pohonem. Rozdílem jsou zaslepené ledvinky a chybějící výfuky. | Foto: BMW BMW technický základ čtyřky ale navrhlo tak, aby se do něj bateriový pohon dal zabudovat. Auto má v podlaze velice nízkou baterii, její články mají na výšku pouhých jedenáct centimetrů. Kapacita je přitom úctyhodná - celková 83,9 kWh, využitelná 80,7 kWh. BMW tvrdí, že objemová kapacita nových článků je o 40 procent vyšší než u poslední verze městského elektrovozu i3. Úspornější i4 eDrive40 s pohonem zadních kol a nízkým odporem vzduchu slibuje dojezd až 590 kilometrů na jedno nabití. Rychlodobíjení má dosahovat až 205 kilowattů, v zimě si auto akumulátor patřičně předehřeje ve chvíli, kdy je stanice zadaná jako mezicíl v navigaci. Z deseti na osmdesáti procentech kapacity by i4 měla být za půl hodiny. Související Uděláte si v něm selfie a škrábanec na masce opravíte fénem. Test elektrického BMW iX 32 fotografií Ač jezdí na elektřinu, od prvního usednutí za volant i4 působí jako starý dobrý bavorák. Sedí se tu sportovně nízko, vzadu je však místa tak akorát. To je daň za spalovací platformu a dlouhou příď, která musí pojmout i tradiční řadový šestiválec. Tesla Model 3 však místem vzadu také neoplývá, a BMW tak na svou americkou konkurentku může vytáhnout lépe přístupný 470l kufr. Zatímco Model 3 je klasický sedan s krátkým víkem, u i4 se vyklápí celá zadní stěna. Bavorák na druhou stranu postrádá schránku pod přední kapotou pro dobíjecí kabely. Ty se musí schovat do přihrádky pod podlahu zavazadelníku. Interiér vychází z klasické řady čtyři, displeje a koncept ovládání ale připomínají mnichovskou elektrickou vlajkovou loď, SUV iX. | Foto: BMW Palubní deska je kombinací nového palubního systému, který využívá rovněž elektrická vlajková loď značky, model iX, a konvenční palubní desky z klasické benzinové nebo naftové čtyřky. Oproti ní se majitelé budou muset smířit s nešťastným vymazáním panelu klimatizace, její ovládání, a to včetně zapnutí vyhřívání sedadel, je nově na displeji. Tradiční kolečko sloužící k ovládání navigace a rádia ale zůstalo zachováno. Podobně jako v iX pak displej navigace a budíky tvoří jeden zahnutý blok. Jízda s i4 je skvělá. Vyzkoušeli jsme obě dostupné verze, základní zadokolku i4 eDrive40 s výkonem 250 kilowattů i sportovní divizí M vyladěnou i4 M50 se systémovými 400 kilowatty a pohonem všech kol. Obě auta mají stejnou baterii, liší se tedy jen uspořádáním pohonu a nastavením podvozku. Související Tumáš, Evropo: Očekávaný Elonův bestseller na čipy nečeká. První test Tesly Model Y 38 fotografií Obě také nesmírně příjemně plují krajinou, jsou tichá, mají komfortní podvozky (40 o něco pohodlnější) a velice pohodlná sedadla. O vyšší hmotnosti (v porovnání s benzinovou řadou 4 je i4 těžší klidně o 400 kilo) drtivou většinu času ani nevíte. Čtyřicítka sice postrádá výkonový bonus předního elektromotoru, dynamicky však rozhodně nestrádá, díky pohonu zadních kol pak působí jako bavorák klasického střihu, čitelný, snadno ovladatelný. Kufr je u BMW i4 ukázkově přístupný. Auto je ostatně liftkback jako Škoda Octavia. | Foto: BMW Spotřeba v zimních podmínkách dosáhla i při jízdě po dálnici na nějakých 21,5 kWh/100 km, což by mělo znamenat dojezd okolo 400 kilometrů. Po dobití auto dokonce ukazovalo přes pět set. Nabroušená M50 je divočejší, svých maximálních 400 kW a 795 newtonmetrů dosahuje sice jen krátkodobě v režimu Sport Boost, ale pokud v něm sešlápnete plyn, oba elektromotory doslova katapultují auto dopředu, zrychlení z nuly na sto má zabrat pouhých 3,9 vteřiny. Jinak je k dispozici umírněnějších 350 kW a 730 Nm. Při testu na kluzné ploše bylo auto také ostřejší a jízda smykem žádala větší cit. Spotřeba M50 by podle údajů z tabulek měla být asi o tři kilowatthodiny vyšší. Obě verze i4 jsou jedněmi z těch elektromobilů, které dokážou takřka plnohodnotně zastat auto se spalovacím motorem. Omezení jsou jen minimální. Smysl přitom dávají i svojí cenou. Zatímco šestiválcové BMW M440i xDrive startuje na 1 820 000 korunách, i4 M50 je silnější a vyjde na 1 797 900 korun. Podobně je na tom verze eDrive40, začíná na 1 453 400 korunách, a je tedy jen o 80 000 korun dražší než o 70kW slabší čtyřválec 430i. Související Ledvinky, které budí vášně. První kilometry s novým sportovním kupé BMW řady 4 22 fotografií Ostatně právě rozumná cena, která dokázala zlákat nejednoho zájemce o auto třídy BMW řady 3, stojí i za úspěchem konkurenční Tesly. Ta ale nadále zůstává cenově výhodnější než i4. Model 3 Long Range vyjde se dvěma motory a dojezdem přes 600 kilometrů jen o 30 000 korun dráž než zadokolka i4 eDrive40. Zadokolka s kratším dojezdem pak v případě Tesly startuje dokonce na 1 324 900 korunách. BMW i4 M50 Motor: 2x synchronní elektromotor, pohon všech kol

Celkový výkon: 400 kW

Točivý moment: 795 Nm

Nejvyšší rychlost: 225 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 3,9 s

Kapacita baterie: využitelná 80,7 kWh, celková 83,9 kWh

Dojezd: 416-521 km (dle WLTP)

Objem zavazadlového prostoru: 470 l

Cena: od 1 797 900 Kč Zatímco u Tesly se však připlácí jen za pár drobností (tedy až na vylepšeného Autopilota za sto tisíc a schopnost "autonomní" jízdy za 200 000 korun), v případě BMW ceny nejsou zdaleka konečné, příplatky jsou lákavé a umí cenu zvednout klidně o statisíce směrem nahoru. A tak navzdory tomu, že v případě BMW dostanete o něco kvalitnější a především komfortnější auto, než je Tesla, nečekáme, že i4 přes svoje kvality něco na výsadním postavení Modelu 3 změní.