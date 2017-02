Konec trápení s výmoly na silnicích? Ford vyvíjí systém, který by před nimi řidiče varoval

před 18 minutami

Teploty hluboko pod nulou, sníh, led, štěrk nebo sůl se podepisují nejen na dopravních prostředcích, ale také na stavu silnic. Tento problém se netýká jen České republiky, řešit ho musí i ostatní státy Evropské unie. Jenže opravy jsou drahé, ve státním rozpočtu se s nimi většinou nepočítá a silničáři stihnou odstranit jen část nejnebezpečnějších děr. Statistiky říkají, že v celoevropském měřítku se špatný povrch vozovky podílí na více než třetině dopravních nehod. Proto se o problém začali zajímat u Fordu, kde vyvíjejí systém do osobních automobilů. Ten by o výmolech řidiče dopředu informoval.

Podle dlouhodobých statistik bylo v roce 2011 v Evropě nahlášeno 20 milionů výmolů. Z nich se opravila pouze polovina, ale odhadované náklady přesáhly částku 1,2 miliardy eur, což je v přepočtu přibližně 32 miliard korun. Jenže třeba ve Velké Británii úřady zaznamenaly nahlášení škody způsobené výmolem každých 17 minut. Průměrná výše škody přitom činila 432 liber, což je v přepočtu okolo 13 700 Kč.

I když jsou tyto údaje staré již pět let, situace se do letošního roku výrazně nezlepšila a letošní zima ji spíše zhorší. Mráz, sníh a led způsobují vznik prasklin a postupné drolení povrchu vozovky. Situaci nyní ještě zhoršují deště, které naplní výmoly vodou.

Než se rozbité silnice opraví, nechtějí čekat u Fordu. Například modely Galaxy, Mondeo a S-MAX, které disponují adaptivními tlumiči, dokážou zaznamenat přejezd výmolu a okamžitě změnit charakteristiku tlumení tak, aby se poškození podvozku předešlo. Další vývoj je u Fordu zaměřen na možnosti aktivního podvozku, který by mohl výrazně zmenšit intenzitu rázů od kol na špatném povrchu.

Zbytečným a drahým poškozením automobilů by do budoucna mohla předejít virtuální mapa výmolů. "Mohla by zobrazovat nový výmol hned po jeho vzniku a upozornit na nebezpečí ostatní řidiče," myslí si Uwe Hoffmann, který pracuje v evropském výzkumném středisku Fordu v německých Cáchách. "Senzory, které zaznamenávají výmoly, se nacházejí v našich automobilech už dnes."

Technici od Fordu nyní přemýšlejí, jak pomocí kamer a zabudovaných modemů získávat detailní údaje o výmolech a v reálném čase je předávat do cloudu, aby byly k dispozici ostatním řidičům.

Ve svém zkušebním areálu u belgického Lommelu má Ford 1,9 km dlouhý úsek s napodobeninami nejhorších úseků silnic, na jaké lze narazit. Když se podíváte na některé silnice u nás, možná si řeknete, že Ford mohl náklady spojené s výstavbou tohoto areálu ušetřit a testovat odolnost vozů v Česku.

V tuzemsku bylo jen za rok 2015 nahlášeno 1867 výmolů, celkem včetně předchozích období to bylo 5729 výmolů. Nejvíce jich bylo v Praze (1625) a Středočeském kraji (1505), nejméně v Karlovarském (24) a Pardubickém (46) kraji. Opravena přitom byla necelá polovina (2550).

Kraje by letos mohly od státu dostat mimořádnou podporu na opravy silnic II. a III. třídy ve výši až čtyři miliardy korun. "Silnice, o které se starají kraje, jsou bohužel na řadě míst značně zanedbané a letošní zima situaci ještě zhorší," tvrdí ministr dopravy Dan Ťok. Ministerstvo je prý připraveno uvolnit na zanedbané silnice v krajském majetku okolo 2,5 miliardy korun.

Nový systém chtějí začít u Fordu testovat ještě během letošního roku. Automobily budou sbírat informace a automaticky je předávat do systému, který vytvoří speciální mapu. Ta ukáže řidičům v reálném čase přímo na palubním displeji, kde se výmoly nacházejí a jak jsou velké. Současně doporučí alternativní trasu. O něco podobného se již dva roky snaží také automobilka Jaguar Land Rover (viz článek v boxu).

autor: Jiří Kaloč