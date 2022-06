Koncert Tata Bojs a kachny, kam se podíváš. Na srazu Citroënů se vzpomene na Belmonda

Milovníci Citroënů 2CV se letos v Česku potřetí setkají na srazu, který pořádá 2CV Club Jesenice. Akce se koná o víkendu od pátku 17. až do neděle 19. června v prostředí kempu Svatá Kateřina v Chotěvicích. A protože jednu "kachnu" vlastní také Mardoša, kytarista ze známé české kapely Tata Bojs, ta na srazu zahraje spolu s 2CV Bandem. A přijede i Petr Čtvrtníček se svou dodávkou z modelu Dyane.

"Chtěli jsme náš třetí národní sraz pojmout trochu jinak, velkolepěji… a vzdát hold nejen značce Citroën, která je tu víc než sto let, ale i francouzské kinematografii, která byla vždy úzce spojená se značkou Citroën a skvělými herci, zejména Jeanem Paulem Belmondem," říká Jan Červený, jeden z organizátorů akce, člen 2CV Clubu, frontman kapely 2CV Band a také majitel Citroënu DS 21.

Proto se letošní setkání milovníků Citroënů a obzvlášť jedinečné "kachny" 2CV věnuje právě tomuto slavnému Francouzovi, jenž zemřel loni na podzim. "Několik generací na jeho filmech vyrůstalo a já tak nějak cítím dluh za ty krásný filmy, u kterých bylo dětství v době temna jednodušší a policajt mohl být i sympatickým rošťákem, a ne jen majorem Zemanem. U některých hlášek z filmů - zkrátka ideál; časy jsou zlé Kamile - už lidi pomalu nevědí, že je říkal Belmondo," dodává Jan Červený.

Ten před dvaceti lety spoluzaložil kapelu pojmenovanou po kolébavé "kachně", protože většina členů bandu kachnu měla nebo má. Skupina v začátcích zkoušela přímo v prostorách jesenické autoopravny, v dílně mezi nářadím a s Citroëny zvednutými na heverech. Jedním ze členů 2CV Bandu je i Mardoša, člen hudební skupiny Tata Bojs, který jednu "kachnu" vlastní.

2CV Band na akci proto také zahraje, má připravenou i novou písničku věnovanou Belmondovi. "Začal jsem ji psát v době, kdy ještě J. P. B. žil, ale teď dostala jiný rozměr. Odkazuje na jeho filmy a v každé sloce i refrénu se objeví nějaký jeho film," dodává Červený. Hlavním "tahákem" srazu má být koncert Tata Bojs.

Celá akce je otevřená pro veřejnost, lístky páteční koncert se dají pořídit za 490 Kč. Milan Cais z Tata Bojs vymyslel návrh plakátu, který spojuje jejich poslední album Jedna nula s Citroënem 2CV a Belmondem. Je rovněž autorem scénografie pro chystaný koncert, který má být podle organizátorů svým pojetím výjimečný. Pódium je totiž umístěno na vodě a jeho součástí bude velkoplošná stěna, na které budou probíhat projekce.

Koncert odstartuje kapela 2CV Band a dojde i k propojení obou kapel, jako tomu bylo při oslavách třiceti let existence Tata Bojs v Doxu. Účast na srazu a pátečním večeru potvrdil David Vávra z divadla Sklep, Petr Čtvrtníček, který tam dorazí se svým Citroënem Acadiane s nápisem Čeněk Strnad a bude opékat pro návštěvníky vlastnoručně vyrobené uzenářské delikatesy. Pro ty, co by rádi zůstali přes noc, jsou připravená místa pro stany nebo mohou přespat v autech.