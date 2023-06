Když to chce ven. Nevolností v autě trpí hlavně děti, pomáhají osvědčené triky

Tu situaci zažil skoro každý, kdo někdy cestoval autem. Z ničeho nic se nám zhoupne žaludek a nastává boj o to, jak zachovat interiér v čistotě. Obvykle začneme zhluboka dýchat a rychle otevíráme okénko, aby do auta proudil čerstvý vzduch. Stačí to?

Cestovní nevolnost nebo odborně kinetóza obvykle udeří rychle a nečekaně.. Někoho přepadne v kajutě lodního trajektu, jiného třeba na vodní posteli, dalšího při turbulencích v letadle. Ale patrně každý ji už někdy zažil při jízdě autem. Související Přísný test drive-thru: Děti určí, kde se jí. Vezmou na milost nováčka na dálnicích? 50 fotografií Kinetózu způsobuje rozdíl mezi tím, co náš smysl pro rovnováhu vysílá směrem k mozku a tím, co právě vidíme. Pokud tedy například během jízdy čteme knihu a auto zrovna projíždí serpentinami, mozek nedokáže tyto dvě protichůdné informace zpracovat a příznaky kinetózy jsou na světě. "Orgán rovnováhy se nachází ve vnitřním uchu a funguje podobně jako vodováha. Pokud vnímá, že se poloha těla mění, oznámí tuto informaci mozku. Když ale oči mozku vysílají statický obraz, například text v knize, dochází ke konfliktu mezi smysly. Výsledkem je nevolnost, závrať, bolest hlavy a zvracení," vysvětluje lékařka Daniela Vaculíková. Na nevolnost při jízdě jsou zvlášť citlivé dětí ve věku od dvou do dvanácti let . "U miminek ještě není vestibulární aparát zcela vyvinutý, takže většina z nich v autě v klidu pospává. Naopak, jakmile člověk začne dospívat, mozek obvykle na rozporuplné smyslové vjemy reaguje méně citlivě. Ale je to hodně individuální," říká lékařka. Někdy se ale i osvědčené postupy mohou míjet účinkem. "Mé děti odmítaly cestovat na zadním sedadle, což byl docela problém, protože byly dvě. A proti kinetóze nic nepomáhalo, až jsem měl někdy pocit, že si ty nevolnosti snad i vymýšlejí," vzpomíná Luboš Chudý z Tábora. Když se ale Chudým narodilo třetí dítě, vyměnila rodina starší houpavý peugeot za mnohem tvrdší mikrobus Volkswagen Transporter. "A rázem bylo po problému," konstatuje Luboš Chudý. Současná auta jsou méně houpavá než bývala kdysi, zato z nich však bývá horší výhled. Zejména ze zadního sedadla, kde tomu brání masivní sedadla řidiče a spolujezdce, přes které malé dítě nevidí vůbec nic. Přitom právě pohled na horizont je pro potlačení projevů kinetózy klíčový, jak upozorňuje i Daniela Vaculíková. "Pohled do dálky přímo před sebe nic nenahradí, boční okno pro tento účel tak dobré není. Ale otevřít jej, aby se hlava ochladila rychlým proudem vzduchu, jistou úlevu přinést může." Pokud je sedadlo spolujezdce v autě prázdné, pomůže demontáž opěrky hlavy. S jejím odstraněním zmizí i překážka, která brání dítěti ve výhledu vpřed. Pak je tu také možnost přesunout sedačku na výhodnější místo. Tím je přední sedadlo spolujezdce, pokud lze jeho sedák vysunout do dostatečné výšky tak, aby dítě vidělo ven přes palubní desku. Dalším vhodným místem je prostřední sedadlo vzadu, odkud je dobře vidět na čelní sklo. S tímto sedadlem je ale ta potíž, že na něm nebývá uchycení isofix a je tak vhodné pouze pro autosedačky využívající bezpečnostní pás. A to ještě nikoliv ve všech případech, řada automobilek využití prostředního sedadla pro instalaci sedačky výslovně nedoporučuje. Související Jak draho je teď v Chorvatsku? Prošli jsme pumpy, dálnice, restaurace i Kaufland 41 fotografií Pro zmírnění nevolnosti je dobré věnovat před jízdou pozornost také jídelníčku. Nedoporučují se tučné ani příliš aromatické potraviny, například zrající sýry. Ty mají navíc vysoký obsah histaminu, který bývá hnacím motorem kinetózy. Z tohoto důvodu nejsou vhodné konzervované potraviny, trvanlivé salámy ani například kysané zelí. Pokud někdo na nevolnost trpí i v dospělém věku, měl by se před jízdou vyvarovat konzumace alkoholu, zvláště pak červeného vína. Alkohol narušuje funkci rovnovážného ústrojí, červené víno je k tomu plné histaminu. Nedoporučuje se ani cestování nalačno. Naopak zelenina, krekry nebo sušené ovoce jsou potraviny, které jsou na cestu vítány. A když všechna opatření nejsou nic platná, jsou tu pořád ještě tabletky. Osvědčený Kinedryl například vyžadují učitelé coby povinnou výbavu žáka na školním výletu. Jde o volně dostupný lék, který se smí podávat dětem od dvou let. "Vedlejším účinkem kinedrylu bývá ospalost, určitě bych doporučovala dát pozor na správné dávkování. Malým dětem stačí podat před cestou čtvrt tablety," uzavírá Daniela Vaculíková.

