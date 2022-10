Káznice za poslech ukrajinské písně. Ruské silnice jsou teď plné divokých příběhů

Brněnský magistrát v návaznosti na kauzy z posledních týdnů podle primátorky Markéty Vaňkové (ODS) ukončí proces privatizace. Vaňková to sdělila v rozhovoru pro sobotní Denik.cz. Policisté kvůli privatizaci městských domů zasahovali v Brně v úterý. Zadrželi deset lidí, tři později propustili. Prohledávali například prostory bytového odboru brněnského magistrátu, o podání vysvětlení a přístup do kanceláře požádala policie také místopředsedu KDU-ČSL, kandidáta na ministra životního prostředí a nyní už tehdejšího náměstka primátorky Petra Hladíka. "Dohodli jsme se, že ukončíme proces privatizace. Zakotvili jsme to i do koaliční smlouvy, nicméně neumím úplně říci, jestli by tam tohle pravidlo nebylo i bez událostí posledních dní. Za ODS mohu říci, že před čtyřmi lety jsme privatizaci bytových domů měli jako jedno z témat, letos už mezi nimi chyběla," sdělila Vaňková v rozhovoru.