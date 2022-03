Jeho kůži potrhal sám Mistr. Na prodej je Mercedes 300 SL po Juanu Manuelu Fangiovi

Česká obchodní inspekce loni zabavila 29 443 kusů padělaného zboží, které by jako pravé mělo hodnotu téměř 61,8 milionu korun. O rok dříve to bylo 18 845 padělků v cenách originálů 32,5 milionu Kč. Výrazný meziroční nárůst je především důsledkem omezeného provozu tržnic v roce 2020 kvůli epidemii covidu-19, řekl to v pátek mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

Prodejci loni podle zjištění ČOI nabízeli především padělky oblečení, audio výrobků a hraček. Nejčastěji falšované byly módní značky Tommy Hilfiger, Nike, Calvin Klein, Adidas nebo Louis Vuitton.

ČOI v loňském roce udělala 699 kontrol zaměřených na porušování práv duševního vlastnictví. Nějaký prohřešek proti zákonům zaznamenala u téměř tří čtvrtin kontrol. Obchodníci například nevydali zákazníkovi účtenku či neseznámili spotřebitele s cenou. Padělky zboží inspektoři odhalili v 275 případech, tedy u 39,3 procenta kontrol. Za porušení právních předpisů ČOI pravomocně uložila 466 pokut za celkem 7,9 milionu korun.

Nejčastěji lze na falešné výrobky narazit na tržištích, uvedl Fröhlich. Svědčí o tom i zásah z loňského 25. srpna, kdy ČOI zajistila v tržnici v Hatích na Znojemsku za jediný den padělky za téměř 24 milionů Kč. Právě omezení provozu tržnic v roce 2020 z důvodu koronavirové epidemie bylo příčinou loňského výrazného meziročního nárůstu zabavených padělků.