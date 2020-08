Servis elektromobilů má být levnější. Plány údržby ale mohou skrývat drahá překvapení

Škoda Citigo a Citigo-e iV

Jedno z nejlevnějších elektroaut na našem trhu podporuje mantru, kterou uslyšíte od každé druhé automobilky, jeho servis je skutečně levnější. Může za to mj. i jednoduchá technika, kde baterie nemá aktivní chlazení, ale také dvojnásobný servisní interval elektromobilu. Do servisu se s ním jezdí jednou za 30 000 km, pravidelně se mění kabinové filtry, brzdová kapalina a kontrolují bubnové brzdy. To vše vyváží i vyšší hodinovou sazbu elektrického městského auta. Podívejte se na srovnání s již nevyráběnou verzí 1.0 MPI/44 kW. Elektrické Citigo má servisní náklady třikrát nižší.