Hraní za jízdy je nebezpečné. V USA kvůli tomu vyšetřují takřka 600 tisíc Tesel

Americký Národní úřad pro bezpečnost v silniční dopravě NHTSA podle informací agentury Reuters zahájil formální vyšetřování 580 000 vozů automobilky Tesla. Důvodem je podezření, že funkce, která umožňuje spolujezdci hrát za jízdy na středové obrazovce hry, odvádí pozornost od řízení.

Vyšetřování zahrnuje Modely S, 3, X a Y vyrobené v letech 2017 až 2022 a důvodem je funkce nazvaná Passenger Play, která od roku 2020 umožňuje spolujezdci hrát na centrální dotykové obrazovce hry. Do té doby to umožňovaly jen Tesly zaparkované. Podle NHTSA by funkce "mohla odvádět pozornost řidiče a zvyšovat riziko srážky".

Samotná Tesla zatím celou záležitost podle Reuters nekomentovala. NHTSA chce během svého vyšetřování zjistit nejrůznější aspekty funkce, ověřit, jak často a jak vůbec se Passanger Play používá. Podle New York Times vybrané hry, které jdou v Tesle spustit za jízdy, zobrazují varování, že jsou v takovém případě určené jen pro spolujezdce a že je tuto skutečnost nutné ještě potvrdit tlačítkem. To však může zmáčknout i řidič.

NHTSA ve svých posledních prohlášeních bojuje proti rozptylování pozornosti řidičů. V prosinci například uvedla, že v roce 2019 zavinili nepozorní šoféři 3142 smrtelných zranění. A to ještě podotýká, že řada řidičů nevěnování se řízení při vyšetřování nepřizná.

V roce 2013 také připravila směrnice, které určují, jak by výrobci měli navrhovat palubní systémy svých aut, aby řidiče za jízdy nerozptylovaly. Doporučují například, aby na nich řidič nemohl dělat věci, které svojí podstatou odvádí pozornost od řízení.

Letos v listopadu tak německý Mercedes ve Spojených státech svolal 227 svých tříd S a jejich elektrických protějšků EQS kvůli tomu, že jejich palubní systém umožňoval za jízdy spustit televizi nebo internetový prohlížeč, což by snížilo pozornost řidiče.

V případě Tesly se nejedná o jediné vyšetřování NHTSA, které se firmy týká. V srpnu byl podobný proces spuštěn u 765 000 vozidel kvůli systému pokročilé automatizované jízdy Autopilot. Důvodem jsou případy, při nichž elektromobily narazily do odstavených aut záchranářských složek. Předběžné vyšetřování je v případě NHTSA prvním krokem, v návaznosti na něj se pak spouští technická analýza a následně může úřad požadovat nápravu problému.