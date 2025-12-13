Tady se chataři naučili snít. Moderní kombi od Škodovky se nemuselo jmenovat Forman

Favorit v roce 1987 zcela změnil tvář značky Škoda. Z koncepce vše vzadu automobilka přešla na řešení vše vpředu, karoserie navíc dostala moderní pětidveřový kabát. Po listopadu 1989 také auto přesvědčilo Volkswagen ke koupi značky s okřídleným šípem. A ještě jeden primát Favorit má – vrátil do nabídky Škody model s karoserií kombi. Ten dostal jméno Forman.
Dne 12. září 1990 začal v Brně 32. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. A Škoda na něm poprvé slavnostně ukázala Favorit s karoserií kombi. Ten dostal jméno Forman, jakkoliv ještě před premiérou se počítalo s označením Tourist. Konec konců, první prototypy se tak skutečně jmenovaly a médiím se ukázaly už v roce 1989.
Kombi odvozené od Favoritu se ale začalo testovat ještě dříve a nakonec jako jediné ze zamýšlených osobních variant zamířilo do sériové výroby. Sedan nebo kupé takové štěstí neměly. Číselné označení kombi bylo 785.
Technický základ vozu byl stejný jako u Favoritu, což prozrazoval i stejný rozvor náprav s délkou 2450 mm. Kombi bylo delší o 345 mm a zcela je spolkl zadní převis karoserie, a tím pádem zavazadlový prostor. Do něj se tak při celkové délce 4160 mm vešlo celkem 400 litrů zavazadel, přičemž sklopením zadních opěradel bylo možné do auta vměstnat až 1300 litrů. Hmotnost vozu přitom v porovnání s Favoritem vzrostla jen málo.
V kombinaci s velkým prostorem na zadních sedadlech Škoda vyrobila "sen všech chatařů a chalupářů". I přesto, že Češi si tuto kratochvíli za normalizace oblíbili, Škoda jim dlouho nedokázala nabídnout odpovídající model. Řada 1202 skončila začátkem 70. let a od té doby se kombi s okřídleným šípem neobjevilo. Až do příchodu Formanu, který odstartoval éru malých kombi z Mladé Boleslavi. A ještě jeden primát auto má - jedná se o první novou Škodu, která se představila po změně politického režimu v Československu v listopadu 1989.
Premiéru v září 1990 doplnil začátek výroby ve Vrchlabí na podzim stejného roku. Do prosince však vzniklo jen několik stovek vozů, které se navíc dostaly především do rukou bezpečnostních složek. Naplno se produkce rozběhla až v roce následujícím. Dodnes unikátním, ale také dobře známým výrobním řešením, je víko kufru, které je u hatchbacku i kombi totožné.
Favoritu odpovídal i technický základ kombi a s ním i použitý motor. Hliníkový čtyřválec s rozvody OHV a karburátorem měl objem 1,3 litru a dodával se ve dvou verzích. Slabší provedení 135 mělo 43 kW, silnější provedení 136 s vyšším kompresním poměrem disponovalo výkonem 46 kW. Shodná byla pro obě motorizace pětistupňová ručně řazená převodovka v kombinaci s pohonem předních kol. Nešlo přitom o žádné rychlíky, maximální rychlost se pohybovala kolem 140 km/h.
V nabídce byly dva výbavové stupně - L a LS. Zajímavější byl z hlediska obsahu celkem logicky ten vyšší, když nabídl třeba mlhovky, stěrač a ostřikovač zadního skla, lepší sedadla s kvalitnějším čalouněním anebo dělená zadní opěradla.
Třeba v září 1992 se tak základní Forman 135 L, dle dobového autokatalogu, prodával za 173 550 Kčs, zatímco verze 135 LS přišla na 198 350 Kčs. Průměrná hrubá mzda byla přitom v roce 1992 na úrovni 4644 Kčs.
V roce 1992 měl Forman za sebou už první modernizaci, které se podrobil stejně jako Favorit v průběhu roku 1991 po převzetí Škody Volkswagenem. Vizuálně nejviditelnější změnou byla nová maska chladiče s logem umístěným uprostřed. Postupně se zlepšovala i kolísající kvalita vozu.
Stejný rok 1991 přinesl vedle modernizace i provedení 135 Ecotronic, které bylo možné odlišit malým písmenem e za označením výbavového stupně. Jeho hlavní změnou byla instalace elektronicky řízeného karburátoru s lambda sondou a katalyzátoru, takže auto dokázalo splnit normu Euro 1. Výkon však klesl na 40 kW, ekologičtější model byl pak primárně určený na vývoz.
Varianta Ecotronic nakonec z nabídky zmizela po roce 1992. Forman totiž v roce 1993 spolu s Favoritem prošel zásadní rozsáhlou modernizací. Celkem mělo být podle dnes již téměř kultovního reklamního spotu provedeno až 548 změn. Nová byla opět maska chladiče, upraveny byly nárazníky, přibyly výztuhy dveří, rozšířil se rozchod kol a interiér byl nově černý.
Především se však motory zbavily karburátoru (tyto verze se dodávaly už jen na některé zahraniční trhy) a dostaly jednobodové vstřikování paliva Bosch. To snížilo spotřebu paliva i změnilo maximální hodnoty výkonu - verze 135 měla 40 kW, varianta 136 potom 50 kW. Upraveno bylo rovněž označení výbavových stupňů. Z provedení L se stalo LX a z LS se stalo GLX. Dodatečné písmeno i v názvu pak značilo přítomnost silnějšího motoru.
Škoda v roce 1993 také vyrobila prototyp Formanu s větší hliníkovou zážehovou šestnáctistovkou vlastní konstrukce, která měla 73 kW. Auto s tímto motorem dosahovalo rychlosti až 200 km/h, přičemž zamýšlená byla zástavba motoru do chystané Felicie. Tam se šestnáctistovka skutečně objevila, ovšem s výkonem 55 kW a ze skladů Volkswagenu. Zpět však ke speciálnímu Formanu, který dostal vedle jiného motoru i kožené čalounění, litá kola nebo čtveřici kruhových světel vpředu.
Ve druhé polovině roku 1994 se Forman 135 LX, opět dle dobového katalogu, prodával za 239 400 korun. Produkce vozu nakonec skončila v již zmíněné druhé polovině roku 1994. Podle dat v knize Škoda - auta známá i neznámá autorů Mario René Cedrycha a Lukáše Nachtmanna se vyrobilo celkem 223 059 kusů Škody Forman ve všech verzích.
Vedle té klasické osobní pak vznikaly i dva odvozené užitkové modely. Praktik bylo kombi, ovšem jen s předními sedadly. Za nimi se objevila přepážka a nákladový prostor. Takové auto nemělo ani prosklená zadní boční okna, přesto byl přístup do kufru možný i zadními bočními dveřmi. Z verze Praktik byla odvozená i další varianta Forman Plus s laminátovou nástavbou, která auto celkově zvýšila.
Typická je pro Forman celá řada speciálních akčních modelů. Například Marathon nebo Excellent, které byly vyhrazené kombi a objevily se před velkou modernizací v roce 1993. Po ní dostal Forman třeba akční verze Silver Line, Black Line, Green Line nebo Solitaire. V roce 1994 pak v počtu 490 kusů vznikla verze Milion Edition, oslavující milion vyrobených kusů řady Favorit. Právě v akčních verzích atakovala cena Formanu hranici 300 tisíc korun.
Na závěr ještě několik zajímavostí spojených s Formanem. Ve Velké Británii se kombi prodávalo jako Favorit Estate, verze Praktik dostala označení Freeway Plus. Samotná Škoda vyrobila v roce 1990 prototyp Formanu s označením Varia, což znamenalo nástavbu v zadní části karoserie s jiným víkem kufru. To přineslo o něco větší zavazadlový prostor.
A konečně, společnost Metalex přestavěla v první polovině roku 1994 téměř 1400 Formanů na užitkový typ Pick-up D.C. - to znamená s dvojitou kabinou a menší otevřenou ložnou plochou za ní. Jak zmiňuje kniha Metalex: český výrobce sportovních automobilů a motocyklů, kterou napsal Marcel Gause, auto mělo pod kapotou karburátorovou verzi třináctistovky s výkonem 43 kW a určené bylo pro syrský trh.
Právě tamní zákazník si totiž auto objednal, přičemž Metalexu se využitím různých skulin v zákoně povedlo auto dostat na onen půl rok do nižší sazby cla, což snížilo i jeho cenu. Dnes lze čas od času narazit na tento pick-up se zakrytou korbou, takže se tváří jako sedan.
ŽIVĚBabišův kabinet dorazil do Strakovky autobusem. "Nepotřebujeme 100 dní hájení"
Situaci na domácí politické scéně nejen kolem jmenování nové vlády sledujeme v online reportáži.
Bičík: Sparta? Hrůzné zjištění. A gól jde jasně za Vindahlem, i když ho Priske hájí
„Spartu především doma ženou fanoušci, chce soupeře co nejrychleji pokořit, buší do něj. Ale nevychází to, poslední dobou teda vůbec. V obraně pak vznikají mezery. Stačí připomenout, že jedenáctkrát inkasovala jako první. Hrůzné zjištění,“ říká bývalý brankář David Bičík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění v české fotbalové lize.
ŽIVĚPevnost Berlín: Na 3600 policistů střežilo klíčové jednání o míru na Ukrajině
Ukrajinská a americká delegace dnes v sídle německého kancléře v Berlíně jednaly o ukončení války na Ukrajině. Spojené státy zastupovali zmocněnec prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, v první hodině se jednání v čele ukrajinských vyjednavačů účastnil prezident Volodymyr Zelenskyj. Krátce po jeho odchodu ukrajinská prezidentská kancelář uvedla, že rozhovory skončily.