Neprávem zapomenutý italský klenot. Autobianchi bylo pro Fiat pokusným králíkem

Petr Korbel

Italská perla, která si nezaslouží, aby se na ni zapomnělo. Připomeňte si značku Autobianchi, která by letos oslavila 65 let od svého vzniku.

V dějinách automobilového průmyslu sehrálo milánské Autobianchi nevděčnou roli mouřenína, který vykonal těžkou práci a pak se ho páni zbavili. Bylo by však nespravedlivé, aby tuto někdejší italskou perlu navíc stihl trest naprostého zapomenutí: vozy značky Autobianchi dotáhly koncepci s pohonem předních kol k řešení, které postupně převzali skoro všichni. V letošním roce by firma oslavila 65 let od vzniku, avšak před 35 lety naběhl do výroby její poslední model a před čtvrt stoletím zanikla. Připomeňme si její automobily.