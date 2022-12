Gigafactory u Plzně: Volkswagen rozhodnutí odkládá, zmiňuje nejistotu a drahé energie

Volkswagen letos nerozhodne, zda v Česku postaví továrnu na baterie do elektromobilů. Podle včerejšího prohlášení celou věc posoudí až za několik měsíců, a to vzhledem k energetické krizi. Ředitel Schäfer už dříve varoval, že bez přiměřených cen elektřiny nelze o výrobě baterií v Evropě uvažovat. Česká vláda a průmyslové kruhy mají o stavbu závodu zájem, připravují pro ni podmínky v Líni u Plzně.

Volkswagen v březnu 2021 zveřejnil plán vybudovat v Evropě šest továren na lithiové baterie do elektromobilů. Jedna z nich by měla stát v Česku, Polsku či Maďarsku. Rozhodnutí o přesném místě mělo padnout nejprve do poloviny letošního roku, pak bylo odloženo na prosinec.

Včera Volkswagen oznámil, že rozhodnutí o několik měsíců odloží. "Vzhledem k současné energetické krizi není třeba jednat okamžitě," stojí v prohlášení, které médiím předal mluvčí automobilky Škoda Auto Pavel Jína. Dále uvádí, že výroba baterií je zajištěna do roku 2028.

Koncernový ředitel Thomas Schäfer před dvěma týdny na síti LinkedIn otevřeně varoval, že pokud evropští politici nedokážou zkrotit nafouknuté ceny energií, výroba baterií v Evropě nebude schůdná a přesune se jinam.

"Návrh spolupráce v oblasti průmyslové politiky, který minulý týden představili francouzští a němečtí ministři, zaostává v klíčových oblastech a neřeší vytyčené priority," napsal Schäfer v narážce na listopadové setkání Bruna Le Maira a Christiana Lindnera v Paříži.



V pozadí však mohou být i změny uvnitř vedení Volkswagenu. Strategii výroby baterií automobilka vytyčila za působení ředitele Herberta Diesse, který v srpnu z firmy odešel. Současný management se nadále hlásí ke kurzu rychlého přechodu k elektromobilitě, některá dílčí rozhodnutí však přehodnocuje.

Pro Česko by bylo získání zhruba stamiliardové investice Volkswagenu významnou příležitostí k udržení pracovních míst v transformujícím se automobilovém průmyslu. Továrna má zaměstnat kolem čtyř tisíc lidí.

Vláda pro umístění závodu vybrala areál záložního armádního letiště Plzeň-Líně. V červenci schválila plán přípravy a výstavby strategického podnikatelského parku, který by podpořila devíti miliardami korun. V projektu se angažuje také Hospodářská komora, Škoda Auto a další podnikatelské subjekty.