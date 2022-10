Jestli bude gigafactory v Česku, se může rozhodnout do konce roku, řekl šéf Škody

Rozhodnutí, kde by koncern Volkswagen mohl postavit závod na výrobu baterií, tak zvanou gigafactory, by mohlo padnout velmi brzy, zřejmě do konce roku, řekl nový šéf Škody Auto Klaus Zellmer. Česko je jednou ze zemí v úzkém výběru.

Rozhodnutí o umístění nové továrny na baterie do elektromobilů skupiny Volkswagen, o které se uchází i Česko, by mohlo na úrovni koncernu VW padnout do konce roku. Na Česko-německém ekonomickém fóru to dnes řekl předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer. Ve hře jsou ještě dvě další lokality v Polsku a Maďarsku.

O vybudování tak zvané gigafactory se uchází Česko nabídkou nové průmyslové zóny v Líních u Plzně. Podle Zellmera je ještě potřeba vést dialog se zástupci Plzně i vládou o splnění podmínek. Záložní letiště Líně je v majetku armády. Ta ho v současné geopolitické situaci armáda považuje za strategické a chce si ho ponechat. "Věřím, že se česká vláda zasadí o tento důležitý projekt," řekl Zellmer dnes na konferenci.

Volkswagen buď sám, nebo ve spolupráci s partnery plánuje v Evropě celkem šest "baterkáren", pět z nich by mělo být vlastních, jednu ve švédském Skellefteå provozuje start-up Northvolt, v němž má VW dvacetiprocentní majetkový podíl. Tato továrna bude vyrábět články pro prémiové vozy.

V Německu vznikne gigafactory ve městě Salzgitter v Dolním Sasku. Fungovat by měla od roku 2025 a její roční kapacita by měla být 20 GWh s pozdějším rozšířením na 40 GWh. Firma do ní chce investovat dvě miliardy eur a zaměstnat zde má 2500 lidí.

Další továrna na bateriové články vznikne ve městě Sagunto ve španělské provincii Valencia, oznámila automobilka Seat letos v březnu. Tato gigafactory by měla mít roční kapacitu 40 GWh bateriových článků, to znamená, že by její výroba měla pokrýt potřeby necelých 600 tisíc elektromobilů vybavených 70kWh akumulátorem. Zaměstnat má celkem 3000 lidí.

Vyrábět se zde mají nové unifikované bateriové články pro příští generaci koncernových elektroaut. Výroba má začít v roce 2026, výstavba by kvůli tomu měla odstartovat již letos.

Ve hře o výstavbu dalšího z koncernových závodů na bateriové články je Česko. Projekt podpořil dnes již bývalý šéf Škody Auto Thomas Schäfer. "Přejeme si, aby Česko vyhrálo a stalo se dalším místem pro továrnu na baterie koncernu Volkswagen," nechal se slyšet. On a také nový šéf koncernu Volkswagenu Oliver Blume navštívili v polovině září nejvyšší vedení Škody v sídle automobilky v Mladé Boleslavi. Blume byl v té době ve funkce teprve několik dní. Zda byla předmětem debaty výstavba gigafactory ale automobilka nezveřejnila.

Finální rozhodnutí o tom, jestli bude další gigafactory stát právě v Česku, mělo prý původně padnout už koncem loňského roku, následně se ale odložilo a zkomplikovala ho válka na Ukrajině.