Evropské auto roku 2025 zná sedm finalistů. Škodovky mezi nimi nejsou

Z dvaačtyřiceti uchazečů o prestižní titul Car of the Year 2025 vybrala mezinárodní porota sedm postupujících. Škoda do soutěže nominovala nové generace Kodiaqu a Superbu, ani jedna se nakonec do finále neprobojovala.

Alfa Romeo Junior, Citroën C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster, Kia EV3 a Renault 5. To jsou finalisté letošního ročníku o titul Evropského auta roku 2025, kteří prošli sítem šedesáti porotců z třiadvaceti zemí. Související Na e-Salonu probíhá cenová bitva. Na kolik vyjde Renault 5 nebo Hyundai Inster? 29 fotografií Na první pohled je zřejmé, že v seznamu chybí čínské značky, ačkoliv BYD, Xpeng a MG o titul usilovaly. Nejsou tu ani prémioví výrobci Audi a BMW (ti nominovali dva, respektive tři modely), na které má porota tradičně o něco přísnější metr. Od roku 1963, kdy anketa vznikla, byl jedním z hlavních hodnoticích kritérií poměr ceny a užitné hodnoty, kde dražší auta uspěla jen výjimečně. "Letošní výběr odráží současný vývoj celého segmentu. Zatímco třeba v ročníku 2022 bylo šest ze sedmi vozů plně elektrických, loni se do finále dostaly čtyři elektromobily. Letos jsou to pouze tři, Hyundai Inster, Kia EV3 a Renault 5. Je však třeba dodat, že i další dva vozy, Alfa Romeo Junior a Citroën C3, mají své plně elektrické deriváty," uvádí Jiří Duchoň, který v porotě zastupuje Česko. Soutěž se nově bude muset vypořádat s definitivním koncem ženevského autosalonu, kde býval tradičně dekorován vítěz. Ceremoniál se tedy přesune na úvod autosalonu v Bruselu, kde se výjimečně konal už v roce 2022. Poslední zkoušky dnes zveřejněných finalistů a jejich hodnocení proběhnou po Novém roce na závodním okruhu Jules Tacheny Circuit v belgickém Mettetu. Vítěz bude znám 10. ledna.