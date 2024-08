EU chce změnit měření emisí. Hrozí zákaz dieselových aut starých 10 až 15 let

EU chce změnit měření emisí. Místo stacionárních středisek se budou zplodiny měřit za skutečných jízdních podmínek. Změna by ale dolehla i na modely, které jsou už schválené k provozu za dřívějších podmínek.

Kvůli emisním plánům Evropské unie hrozí, že od ledna nebude možné provozovat miliony dieselových osobních aut, ačkoli nyní splňují normy Euro 5 a Euro 6, a jen v Německu by se to týkalo 8,2 milionu vozidel. Spolkový ministr dopravy Volker Wissing se kvůli tomu dopisem obrátil na předsedkyni Evropské komise (EK) Ursulu von der Leyenovou, napsal deník Bild.

"Žádám konec protiautomobilové politiky z Bruselu. Lidé potřebují svá auta a nechtějí si je nechat sebrat. Evropská komise nyní musí rychle jednat," řekl Wissing nejprodávanějšímu německému deníku Bild.

Jádrem problému je měření emisí, které chce EU změnit. Místo stacionárních středisek se budou zplodiny měřit za skutečných jízdních podmínek. Změna by ale dolehla i na modely, které jsou už schválené k provozu za dřívějších podmínek. To zpochybňuje povolení pro osobní vozy emisních tříd Euro 5 a 6. Jde tedy o vozy vyrobené do roku 2009 (Euro 5) a 2014 (Euro 6).

Otázce se věnuje Soudní dvůr EU, který dal najevo, že očekávaný listopadový verdikt by mohl vést k tomu, že by označil povolení pro řadu starších dieselových aut za nezákonně vydaná. Podle Wissinga je potřeba předpisy rychle změnit a ještě před rozhodnutím soudu vyjasnit.

EU chce prodej nových aut se spalovacími motory po roce 2035 prakticky zakázat. Norma, kterou za členské státy vyjednávalo v roce 2022 české předsednictví Rady EU, je součástí balíčku klimatických pravidel známého jako Fit for 55. Ten má EU nasměrovat k omezení emisí skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 procent proti hodnotám z roku 1990.